Velada amateur en Boca Deportes 20 de diciembre de 2019 Redacción Por BOXEO

En materia boxística, este 2019 se va a estar cerrando con una nueva velada amateur en nuestra ciudad. Este sábado 21 de diciembre, en el Club Atlético Boca Juniors (Pedro Storero y Lamadrid), a partir de las 22, se llevará a cabo un festival organizado por Julio Gutiérrez. Se realizarán 5 combates con púgiles de la ciudad que van a estar representando al club Xeneixe y de la región y las entradas anticipadas tienen un valor de $150. La cartelera de peleas es la siguiente: Andrés Marcioni (Club Boca) vs. Matias Demarchi (Club San Gabriel de Rafaela); Pedro Suárez (León Box) vs. Enzo González (Ceres); Rodrigo Lorente (Club Boca) vs. Damián Darriba (Santo Tomé); Georgina Duarte (Spósito Box) vs. Melina Castellano (Santo Tomé) y Lucas Morales (Club Boca) vs. Darío Flores (Spósito Box).



NO VINO OLIVERAS

Para ayer estaba anunciada, en el salón del Club Atlético de Rafaela, la visita a la ciudad de reconocida boxeadora profesional Alejandra "Locomotora" Oliveras, quién debía dar una charla motivacional y clases de boxeo para todos aquellos que amantes del deporte. En definitiva, por cuestiones organizativas y personales, la jujeña, sextuple campeona mundial no pudo venir a Rafaela. Oliveras (31 victorias -16 ko-, 3 derrotas, 2 empates en 36 presentaciones como profesional hasta el 2015), de 41 años, obtuvo tres coronas mundiales, de peso supergallo de la WBC, de peso pluma de la WBA y de peso ligero de la WBC.