El malestar de Almada
20 de diciembre de 2019
FIESTA DEL DEPORTE

El deportista local Marcelo Almada, campeón mundial de MMA, se acercó a nuestra Redacción para dar a conocer su malestar y su queja hacia los organizadores de la Fiesta del Deporte que se llevará a cabo este domingo en nuestra ciudad. "Siento que somos discriminados y estoy muy dolido, porque no contamos con el apoyo del municipio local. Este año luché en Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, y en junio participé en el mundial. No hace mucho, la Asociación de MMA me manda el certificado donde me reconoce como campeón del mundo y hace dos días me llegó la certificación donde se me acredita como el luchador profesional más veterano de latinoamérica. Hace 5 años que nos vienen negando, de manera obvia, para las ternas, y ya he ido a la Municipalidad a pedir las correspondientes explicaciones. La Asociación tiene una página oficial en facebook y tengo todo el material oficial para presentarles y vean que no miento. Con los atletas ternados en la misma disciplina no tengo nada, pero no han participado en los torneos que dicen decir a diferencia mía, donde me dijeron luego que presenté los papeles fuera de término, algo que no es culpa mía. Tengo una escuela al aire libre en el barrio San José y junto con mis deportistas, del barrio Zaspe y del asentamiento, nos sentimos discriminados, supongo porque no tenemos un techo o un gimnasio como el resto. Soy el único cinturón negro de kickboxing graduado con certificado nacional de la zona y creo que nos merecemos un mínimo reconocimiento para mi equipo, sobre todo porque es la primera vez que Rafaela tiene en su historia un campeón mundial de MMA. Una mención nos serviría de mucho para conseguir los sponsors que se necesitan", relató con mucha angustia el rafaelino.