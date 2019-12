Bolivia eligió autoridades del Tribunal Electoral Internacionales 20 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 20 (NA).- La Asamblea Legislativa de Bolivia eligió ayer a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que organizarán las próximas elecciones tras la anulación de las realizadas el pasado 20 de octubre.

Los integrantes serán Daniel Atahuachi, María Angélica Ruiz, Oscar Hassenteuffel, Francisco Vargas, Rosario Baptista y Nancy Gutiérrez, quienes se suman al vocal Salvador Romero, que había sido designado por la mandataria interina, Jeanine Áñez, debido a que posee la legitimidad para nombrar a uno de ellos.

Además, los suplentes serán Nelly Arista, Noemí Uriarte, Yajaira San Martín, Edwin Armata, Carlos Eduardo Gómez y Pablo Zuleta.

De esta manera, los funcionarios tendrán la responsabilidad de organizar las elecciones generales y subnacionales del año próximo.

Los comicios del pasado 20 de octubre fueron anulados luego de la denuncia de fraude por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que desencadenó la renuncia del por entonces presidente, Evo Morales, y el comienzo de las protestas en aquel país.

Por otra parte, Morales rechazó hoy la orden de detención que emitió en su contra la Fiscalía boliviana, al considerar que "no procede legalmente" porque sigue "siendo presidente" de Bolivia, debido a que la Asamblea Legislativa "no aceptó ni rechazó" su renuncia.

"La orden de aprehensión es injusta, ilegal e inconstitucional porque no procede legalmente. Sigo siendo presidente y por eso se debe cumplir con los procedimientos de la ley boliviana", afirmó el ex mandatario desde la Argentina.

La orden fue emitida este miércoles por la Fiscalía Especializada en Anticorrupción y Legitimación de ganancias ilícitas, en el marco de la causa por los supuestos delitos de "sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo".

Hace pocos días, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó una demanda penal contra el ex jefe de Estado por supuestamente promover los violentos enfrentamientos que dejaron 35 muertos y derivaron en su renuncia.

Murillo sostuvo su acusación en base a un audio en el que presuntamente se escucha al ex mandatario ordenar resistir y hacer un cerco a las ciudades para derrocar a la presidenta interina Jeanine Áñez.