16 Años de prisión por abusar de su hija en Ceres Policiales 20 de diciembre de 2019 Redacción Por Tiene 44 años y sus iniciales son ROD. La pena también se le impuso por la autoría del delito de lesiones leves calificadas en perjuicio de la misma víctima. Además, fue declarado reincidente a raíz de una condena anterior.

Un hombre de 44 años cuyas iniciales son ROD fue condenado a 16 años de prisión de cumplimiento efectivo por delitos contra la integridad sexual y por lesiones cometidas en la ciudad de Ceres (departamento San Cristóbal) en perjuicio de su propia hija menor de edad.

La sentencia fue resuelta por el tribunal pluripersonal integrado por los jueces Hugo Tallarico (presidente), Javier Bottero y José Luis Estévez en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos llevado a cabo en los tribunales de la ciudad de San Cristóbal.

ROD fue condenado por la autoría de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado (por el vínculo) y lesiones leves dolosas calificadas (por el vínculo y género). Todos los delitos fueron cometidos en concurso real entre sí.

Además, a raíz del pedido formulado por la Fiscalía, ROD fue declarado reincidente a raíz de una condena que se le había impuesto en 2003 (ver “Reincidencia”)



ABUSOS REITERADOS

Los hechos que investigó Burella fueron cometidos en forma reiterada e indeterminada en una vivienda de la ciudad de Ceres. La fiscal explicó que “los abusos se iniciaron en la infancia de la víctima y se extendieron hasta su adolescencia. Las agresiones sexuales fueron cometidas bajo amenazas de muerte”.

La funcionaria del MPA agregó que “el condenado aprovechaba la custodia legal que tenía sobre la víctima y la circunstancia de convivencia que le aseguraban su control”. Asimismo, informó que “la última agresión sexual se produjo una semana antes de la denuncia que efectuó la propia adolescente el domingo 16 de diciembre de 2018”.

En relación a las lesiones que le provocó a su hija, la fiscal relató que “en el marco de esta relación incestuosa de absoluto sometimiento, ROD actuó con conocimiento y voluntad de causar un daño físico a la menor. Esa noche del 16 de diciembre, el condenado la tomó por el cuello y le propinó un golpe de puño en la cabeza”.



REINCIDENCIA

“ROD tiene antecedentes penales, motivo por el cual fue declarado reincidente”, destacó la fiscal Burella.

“El martes 26 de agosto de 2003 fue condenado a la pena de 12 años de prisión por el delito de homicidio”, agregó.

La funcionaria del MPA explicó que “empezó a cumplir esa condena, accedió al beneficio de salidas transitorias, pero en marzo de 2009 no retornó a su lugar de detención”. En tal sentido, añadió que “cuando en 2018 la adolescente hizo la denuncia de los padecimientos que venía sufriendo por parte de su padre, comenzamos a investigar y nos encontramos con esta condena anterior que no había terminado de cumplir”.

Burella relató que “ordenamos la inmediata detención del hombre, la cual se concretó en los primeros minutos del lunes 17 de diciembre de 2018, instantes después de que la víctima hiciera la denuncia”.



PENA UNIFICADA

La funcionaria del MPA precisó que “en el juicio abreviado que se realizó solicitamos con la Defensa que se establezca la unificación de tiempo de pena que le quedaba por cumplir a raíz del homicidio, más los 16 años de la nueva condena impuesta por los delitos en perjuicio de su hija”. En tal sentido, la fiscal concluyó que “el tribunal resolvió unificar –por moderada composición– a la pena única de 17 años de prisión efectiva”.

La fiscal del MPA aclaró que “en este caso no informamos el nombre y apellido del condenado con el objetivo de preservar la identidad de la víctima, ya que tiene el mismo apellido que el abusador”.