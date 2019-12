Le otorgaron prisión domiciliaria a "Pepo" Policiales 20 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 20 (NA). - La Justicia le concedió ayer la prisión domiciliaria al cantante Rubén Castiñeiras, más conocido como "El Pepo", en el marco de la causa por la que permanece detenido acusado de "doble homicidio culposo agravado" por la muerte de dos de sus acompañantes, tras el vuelco de la camioneta que conducía por la ruta 63.

Además, el fallo del Juzgado de Garantías número 2 de Dolores, a cargo de Mariano Cazeaux, le prohibió el consumo de drogas y alcohol durante el encierro preventivo en su vivienda ubicada en la calle Santos Lugares, mientras que el músico utilizará una tobillera electrónica.

"Como toda resolución judicial tiene estado de apelación. Seguramente el particular damnificado podrá apelar, quizá la fiscal lo hará, pero la resolución del juez es muy sólida. Fueron seis meses de trabajo para nosotros", indicó el abogado del músico, Miguel Ángel Pierri, al portal Infobae.

En tanto, el letrado publicó en su cuenta de la red social Twitter: "Pepo prisión domiciliaria, ¡lo logramos!".



ANIMICAMENTE MAL

Por su parte, el otro letrado del detenido, Walter Comarce, había asegurado en las últimas horas que el cantante se encuentra "anímicamente mal".

En esa línea, se quejó de que de su fractura de peroné "no está siendo atendido en tiempo y forma" y denunció que "recibe un trato injusto".

"Para nosotros fue un accidente de tránsito con un agravante. No vamos a minimizar ni deslindar responsabilidades", añadió Comarce.

El juez de garantías de Chascomús, Cristian Gasquet, ordenó el 23 de agosto la detención preventiva de Castiñeiras por el choque en el que murieron dos de sus acompañantes, su trompetista Ignacio Abosaleh y un asistente Nicolás Carabajal.

Posteriormente, se conoció que el cantante de cumbia dio positivo de marihuana y cocaína en sangre cuando volcó con su camioneta, la cual conducía a 139 kilómetros por hora en un tramo de la ruta en el que la velocidad máxima permitida es de 80.