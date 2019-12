Coudet: "Me gustan los clubes apasionados"

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Eduardo "Chacho" Coudet fue presentado ayer como entrenador del Inter de Porto Alegre y reveló que eligió a esa entidad por tratarse de un "club apasionado", tras su paso por Racing, donde logró dos títulos.

Luego de la salida de Zé Ricardo, Coudet, que ya había avisado hace meses que no continuaba en la "Academia", tendrá su primer desafío en el fútbol brasileño.

"Elegí Inter porque me gustan los clubes apasionados, que los fanáticos vivan el club de esta manera, con esta locura saludable y hermosa, para sentir los colores de la camiseta de una manera especial", declaró en conferencia de prensa.

"Chacho" remarco´que "siempre" disfrutó de "estudiar a todos los equipos", por lo que conoce no solo a los integrantes del plantel, sino la idiosincrasia del club.

"Siempre disfruté estudiar todos los equipos, Inter no fue la excepción. Conozco a los jugadores y creo que el club tiene un buen equipo", sostuvo Coudet, campeón con Racing de la Superliga 2018/19 y el reciente Trofeo de Campeones 2019.

Y agregó: "Lo que espero ahora es un equipo que pelee por todos los balones desde el primero hasta el último, mientras juega un buen fútbol".

"Tenemos que adaptarnos lo más rápido posible, haciendo una preparación dinámica e intensa. Sé que los jugadores tendrán nuestra idea rápidamente", cerró el DT, que tendrá en el plantel a los argentinos Andrés D´Alessandro, Victor Cuesta y Martín Sarrafiore.