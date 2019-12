Crecen las consultas para instalar equipos de GNC Locales 22 de diciembre de 2019 Redacción Por Los últimos aumentos profundizaron aún mas la brecha. Hoy instalar un equipo de GNC cuesta alrededor de 50 mil pesos en Rafaela.

Carlos Marinozzi



equipos de GNC



Si los aumentos en las naftas siguen en su carrera ascendente, cada vez serán mas los automovilistas que se volcarán por instalar estos equipos

Los equipos de GNC han constituido en los últimos tiempos un elemento fundamental sobre todo para los trabajadores del volante como taxistas y remiseros



La gente todavía sigue optando por los equipos de gas, ya que lo consideran una buena alternativa en relación al precio que tiene hoy la nafta. Estamos hablando de un 50% menos de consumo. La contra es el costo de los equipos de gas, que año tras año, al igual que todas las cosas, suben y aumentan.



Según los especialistas, una persona de clase media no llega a colocar el equipo, en relación a los ingresos que manejan y lo que realmente sale poner el GNC, ya que existen otras necesidades de por medio.



En tanto, desde el sector aseguran que cada vez que la nafta aumenta, cada vez hay más gente interesada en colocar el equipo de GNC, independientemente de que luego lo haga o no, el interés aparece en esos días y en esas semanas. Y particularmente en todo este año 2019 la gente volvió a preguntar. "Dan muchas vueltas, averiguan, consultan, pide informes, buscan equipos usados, trazan financiaciones, para ver si lo puede colocar", le dijo a este Medio un especialista.



Vale mencionar que tanto diciembre como enero son los meses "flojos" para este tipo de trabajos, teniendo en cuenta los gastos, las fiestas, las vacaciones... Por lo que la actividad vuelve en los primeros días de marzo, pensando en el año calendario.



PRECIOS



Originariamente el metro cúbico de gas, cuando comenzaron a instalarse en los autos, valía 20 centavos y era el 30% del valor de la nafta súper. Hoy el metro cúbico está en $28, en relación a lo que vale la nafta hoy.



Si tomamos en cuenta la relación que tenía el equipo de GNC cuando se empezó a instalar con el valor de las unidades nuevas, estamos exactamente en el mismo valor. Un Un equipo completo cuesta entre 45 y 55 mil pesos



Recomendaciones equipo grande no chico, viajes largos



Revisión Técnica Vehicular



El control a los equipos de GNC hay que hacérselos una vez al año. En cuanto a la Revisión Técnica Vehicular hay una discrepancia, ya que los centros de Revisión exigen que el equipo de GNC instalado, tienen que estar vigentes, sino la revisión no se realiza y no se acepta.



Que aumente el consumo de GNC en las estaciones no significa que se incremente al mismo ritmo la cantidad de autos o camionetas convertidas para el uso de ese combustible. De hecho la cantidad de conversiones disminuyeron en relación al año pasado en Salta.

Entre enero y noviembre de este año a 4.090 vehículos le instalaron equipos de gas comprimido en la provincia, son 123 menos que en el mismo período de 2018. En porcentaje significa una retracción del 3%.

A nivel nacional la tendencia de conversiones es al revés: en los últimos 11 meses se convirtieron 149.537 vehículos en el país, que representa un crecimiento interanual del 13,6%.

Para explicar la merma en las conversiones no hay que ir más lejos que recurrir al impacto de la inflación sobre la retracción de los ingresos económicos del sector de la población que busca abaratar costos con el GNC. En la actualidad, un equipo de gas de "quinta generación", con capacidad de 10m3, que se utilizan para los vehículos modernos, cuesta $45.000 en la ciudad de Salta. Sale $8.000 más que hace un año. Si bien el precio subió por debajo del índice de inflación general del Indec durante el mismo período, las prioridades cambian a la hora de invertir $45.000 en un auto.

A pesar de esos valores, la conversión sigue siendo redituable a largo plazo. Por ejemplo, un vehículo con GNC que recorre unos 30 kilómetros por día se ahorrará en un año, con los precios actuales de la nafta, cerca de $38.000. El ahorro en combustible es del 57%.