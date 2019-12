"Se hace cada vez más difícil llegar a adquirir los medicamentos" Locales 22 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El tesorero del Círculo de Farmacéuticos de la ciudad, Gustavo Blatter, se refirió a la nueva medida del gobierno nacional, de congelar los precios de los fármacos.



Días pasados, el Gobierno anunció una rebaja del precio de los medicamentos de entre 8% y un congelamiento de entre 50 y 60 días. La comunicación estuvo a cargo del presidente Alberto Fernández y el ministro de Salud, Ginés González García, quién desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) anunció que se ha recomendando a sus asociados esta rebaja en los precios de los medicamentos de todos los segmentos, tomando como referencia el precio publicado de venta al público del viernes 6 de diciembre.



"se produjo la baja de los medicamentos en un 8%, se retrotrajo la lista de precios al 6 de diciembre de este año, donde hay laboratorios habían aumentado, pero se dio marcha atrás. La medida alcanza a todos los medicamentos, no solamente a algunos, es decir, que volvieron a tener los precios que tenían hace 12 días atrás".



"la merma se nota siempre, tomemos la base que el medicamento es un bien esencial, en el cual las personas a veces no pueden elegir si lo compran o no. Cuando es necesario hay que comprarlo, pero se nota que hay una merma, el interés del afiliado al cuál a veces no llega y pregunta cuál es el más importante para el tratamiento que está haciendo. Hay tratamientos crónicos para los cuáles no se puede obviar la medicación"



"si bien todas las obras sociales en su gran mayoría tienen planes para esos medicamentos crónicos y la cobertura es mayor, hay un grueso de gente que no tiene esa obra social por lo cuál tiene que adquirir en forma particular. Es por eso que vemos que se hace cada vez más difícil llegar a adquirir los medicamentos"



"ahora estamos en una temporada del año en donde hay una baja porque hay menos patologías. En el verano, sacando de época, lo que siempre existe como la conjuntivitis, fiebre, anginas... no pasa más que eso, por lo cuál la merma está. Sabemos todos que el precio del medicamento vino aumentando estos últimos y un freno de estos, por un tiempo largo, quizá haga que el acceso sea más accesible"



"esta medida alcanza como para palear un poco la situación en la que veníamos, para que al afiliado le alcance un poco más el dinero. Nosotros internamente estamos tratando de ver cuánto nos va a influir, en cada farmacia, porque cada uno tenía un stock con un 8% más, y ahora de pronto se reduce ese colchoncito. Creo que va a haber una compensación por parte de los laboratorios, pero eso nunca se termina de saber"



El pasado lunes, el círculo de Farmacéuticos de la ciudad estuvo reunido para despedir el año y trataron este tema. "Uno ya lo toma como algo normal, ya se acostumbra, y por eso hay que seguir para adelante para otorgar el mejor servicios para el afiliado"



"hay laboratorios internacionales a los cuáles tiene que llegar un cierto número. También pasamos de un extremo al otro, con el gobierno del kirchnerismo el medicamento aumentaba un 15% a un 17% anual, mientras que los gastos fijos de toda la cadena aumentaba un 30%. En el gobierno de Macri el medicamento se liberó, y creo que los dos extremos son malos, ya que uno quiere compensar a uno, el otro a otros y todo se hace muy finito. Los gastos están cada vez más altos, las leyes sociales lo mismo, y si bien las ganancias fueron más en el último tiempo, los extremos son de un punto a otro. Lo ideal sería buscar algo que compense un poco todo, pero el equilibrio no es justo tampoco" .



----------



La medida abarca a todos los medicamentos y en todas las farmacias del país y el descuento se aplica sobre el precio de lista.



Gines por su parte destaco que “en pocos días respondieron al pedido” y dijo “estoy orgulloso de la respuesta de la industria”.



Cabe recordar que el jueves pasado el ministro de Salud había comentado que “le pidió de urgencia a la industria que tenga en consideración una rebaja masiva para todos los medicamentos y sé que están trabajando intensamente”, ante la pregunta de este medio.



E insistió: “Lo que le hemos pedido (a la industria) es que la rebaja sea estable que dure por unos meses” con el objetivo, según indicó el funcionario, de dar un clima de tranquilidad a “otro de los problemas que tenemos que es la inercia de la inflación”.



En relación a morigerar la suba de los medicamentos para los sectores más vulnerables el titular de la cartera de Salud comentó que “se harán muchas cosas, vamos a volver a instalar un programa muy masivo de acceso a medicamentos para los sectores más débiles que era el Programa Remediar como así también el plan de anticonceptivos”.



Cabe recordar que Remediar era un programa gratuito que abarcaba a 16 millones de personas en todos los centros de atención primaria de la Argentina. El ministro anticipó que la implementación del programa demorará entre 90 a 120 días debido a que, primero, deben conseguirse los fondos correspondientes a lo que se suma el trámite licitatorio y posteriormente la logística necesaria.



En otro orden, Ginés se refirió al problema del costo de los medicamentos importados son “casi una extorsión para el Estado porque no los puede pagar nadie que no sea el Estado”.



“Estamos hablando con todos los países ya que es un problema que afecta a todo el mundo señaló el ministro. Aprovecho la ocasión para comentar que cuando la asunción del presidente Alberto Fernández habló con el secretario de Salud de los Estados Unidos quién le manifestó que “que tenía problemas con los precios de los medicamentos y cuán enojado estaba el presidente Trump por esto, si Trump está enojado, ¡que nos queda para nosotros!”, dijo Ginés.



Concluyó afirmando que “Lo que pase con los medicamentos va a incluir a los 40 millones de argentinos, no solo los 5 millones de jubilados, afirmó Ginés.