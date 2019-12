el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit. Locales 22 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Maximiliano Postovic



"la economía que tenemos y los números que hay repercuten en las finanzas del Municipio. Por eso estamos ajustándonos a esta actualidad, donde todo repercute y haciendo frente a esta problemática, enfrentando la crisis"



"las facultades constitucionales que tienen los municipios por ahí es menor, pero no por eso no se pueden hacer cosas. Creo que el primer mensaje a los rafaelinos es el de cercanía, de seguir insistiendo en los reclamos de seguridad y aunar todos los refuerzos para que los distintos organismos que tenemos en la ciudad, como la policía general, Gendarmería y la policía de la provincia de Santa Fe, más los distintos actores judiciales, estemos todos mancomunadamente con el esfuerzo de sacar la ciudad adelante".



"han pasado años en donde no sé si Rafaela era tenida en cuenta, por distintas circunstancias. Pero ahora tenemos ese diálogo y estamos muy expectantes por esa reunión que tendremos con el Ministro de Seguridad Saín, para seguir trabajando con todo lo que tenemos"



"Queremos seguir potenciando a la Guardia Urbana, lo mismo con el Centro de Monitoreo, por lo que el desafío que se nos viene es muy importante y otorga mucha responsabilidad. Soy nacido y criado en Rafaela, por lo que quiero que todos estén seguros y tranquilos"



"ante reclamos por inseguridad el municipio siempre estuvo presente, en distintas reuniones vecinales, en encuentro de vecinos autoconvocados, siempre dimos la cara. Nosotros vamos a seguir haciendo eso, juntando los reclamos, dar respuestas a nivel municipal, con los equipos internos y las áreas que voy a tener a cargo y después sí formar las distintas mesas para dialogar con los otros actores"



"en su momento cuando trabajamos con Bengoechea lo ha hecho de manera efectiva. Nosotros, a través de distintos reclamos que nos dieron los vecinos, siempre obtuvimos respuestas y eso hay que destacarlo. Desconozco lo interno, entre el Ministerio de Seguridad y la policía, y no es mi labor. Sí le tengo que agradecer que cuando estuvo en Rafaela no dio su apoyo"



"yo soy un eslabón más, las patas de la seguridad son varias, el problema es complejo, tenemos una sociedad violenta y las instituciones de nuestro país no funcionan como los ciudadanos queremos, pero ante esta situación de crisis estamos para enfrentarla y así dar lo mejor de cada uno. Ahí va a estar lo principal para desarrollar la tarea de manera eficiente y dar respuestas al ciudadano que está en todo su derecho de exigir. Mientras tanto, la puerta del Municipio es la más cercana y por eso en todo momento dimos la cara, con constancia, enfrentándonos a las problemáticas y dando una respuesta. Somos un eslabón más dentro de esa cadena"



Más allá del hecho doloroso que nos toque vivir, hay que darle la importancia que amerita. Muchas veces cuando uno va a los barrios a hablar con los vecinos uno hace docencia, cosa que quizá no le corresponde. Pero no por eso vamos a dejar de trabajar. Eso es lo que muchas veces se hacía ante cada hecho de inseguridad. Y los vecinos pensaban que la Municipalidad maneja la policía, los fiscales, la gendarmería o los jueces... Y no es así. Pero no por eso, nos vamos a correr a un costado, al contrario, hemos tenido situaciones con los vecinos donde nos han abierto las puertas y eso hay que destacarlo. Son actitudes que ayudan y estamos en ese período de cooperación. Al vecino le da una tranquilidad ver que alguien se está haciendo cargo de la situación"



"en este trabajo mancomunado que vamos a lograr hay mucha ilusión de tener una ciudad más tranquila, con el esfuerzo de todos"



"el Comando Unificado va a seguir reuniéndose. Vamos a evaluar los pasos a seguir y ver qué temas vamos a tratar en esa mesa, pero desde ya la intención política de seguir coordinando esfuerzos está. Por eso entendemos que la ciudadanía está reclamando seguridad, que es la principal demanda y es ahí, donde los distintos actores de la prevención nos reunimos para debatir y ver cuál es la situación de cada barrio de la ciudad, o la situación particular de cada vecino. A través del diálogo vamos a trabajar a partir de este momento"