El Concejo trató el presupuesto con las nuevas readecuaciones

Los concejales, durante la mañana de ayer, estuvieron reunidos en comisión de hacienda dando lectura al presupuesto actualizado que presentó el Ejecutivo, donde –ahora sí- consta el impacto que generó el nuevo organigrama del gabinete.

A su vez las preguntas realizadas por los concejales Leonardo Viotti y Lisandro Mársico recibieron contestación y ya están en poder de los ediles las respuestas para poder analizarlas y evaluar si hay nuevos requerimientos.

El viernes los concejales volverán a reunirse para avanzar e intentar la próxima semana darle despacho a esta herramienta de gestión, y poder votarla o en la última sesión ordinaria que será el 26 de diciembre o llamar a extraordinarias para o el lunes 27 o el 30 de diciembre.

El clima del encuentro fue de armonía, diálogo y en donde se acordó de manera unánime poder lograr consenso para poder votar cuanto antes esta ordenanza, en donde el oficialista Jorge Muriel le dijo a sus pares opositores, “seamos buenos entre nosotros, ustedes total tienen mayoría, hagan las propuestas que crean necesarias, nosotros avalamos lo presentando por el Ejecutivo y después veremos la cara que ponemos el presupuesto reciba las modificaciones”.

Por su parte Mársico con su modo enfático de defender sus posturas, señaló que “más allá de lo que está diciendo el intendente y de que cierto que el presupuesto se presentó el 30 de septiembre, las preguntas que surgieron y se elevaron tienen que ver justamente con los cambios que se produjeron después de esa presentación y todo lo que se dijo de que lo leímos tarde o que nos tomamos mucho tiempo son conjeturas que hace el Ejecutivo”.

Leonardo Viotti a su vez volvió a decir que “Marcos Corach demoró veinte días en pasarle mis preguntas a la entonces secretaria de hacienda Marcela Basano y por eso no recibí las respuestas de manera rápida, por eso insisto en que no somos nosotros los lerdos”.



LAS POSIBLES MODIFICACIONES

Está claro que la oposición tiene mayoría y que eso de algún modo, si de matemática se trata, le da los votos necesarios para cambiar algunos artículos del presupuesto propuesto por el Departamento Ejecutivo.

El artículo 6 en su inciso c, en el proyecto original plantea elevar el monto para mover partidas presupuestarias de 500.000 que está actualmente a 1.500.000 pesos, sin pedir autorización en el Concejo y sólo teniendo que informar.

Allí la oposición considera que el tope de 500.000 pesos, actualizándolos con el índice de inflación es adecuado y no aprobarían el planteo del oficialismo.

Por otra parte el artículo 4 también sufriría modificaciones ya que en el proyecto original se pide aumentar el número de contratados y desde la oposición entienden que el número de 300 está bien y que hace poco se pasaron contratados a planta permanente a pedido del Seom. Los ediles opositores entienden que 1.200 empleados en planta permanente, más 300 contratados, hacen un número más que suficiente para cubrir las demandas de la ciudad de Rafaela.

En tanto el artículo 11 sería eliminado, ya que le daba al Ejecutivo la libertad de hacer cambios en su estructura sin pasar por el legislativo.