Prisión perpetua a rafaelino por el femicidio de Neli Zárate

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - En el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, realizado a partir de las 17.00 de la víspera en la sala 3 de la Oficina de Gestión Judicial de los tribunales de Rafaela, los jueces del fuero penal que integraron el tribunal pluripersonal Dres. Javier Bottero, Cristina Fortunato y Juan Peralta, decidieron acceder a lo solicitado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) Fiscalía Regional N° 5 Rafaela, y condenar a Cristian Ariel Peludero de 30 años y sobrino de la víctima, a la pena de prisión perpetua por el femicidio de su tía Neli Zárate de Peludero, en ese entonces de 52 años de edad.

La fecha de la muerte de Neli Zárate fue el 9 de abril de 2016 en su vivienda de Av. Ernesto Salva 1780, en circunstancias sumamente violentas.

Cabe destacar que la conformación de este tribunal pluripersonal se debió a la magnitud de la pena que recayó sobre Cristian Peludero, de prisión perpetua, que posiblemente cumplirá en la misma cárcel donde se encuentra alojado hasta el momento cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, esto es la Cárcel de Coronda.



INVESTIGACION

Y DIFICULTADES

El fiscal que llevó adelante esta larga y compleja investigación es el titular de la Unidad Fiscal Rafaela, Dr. Carlos Vottero, quien debió sortear todo tipo de adversidades para lograr dilucidar el caso.

Cabe traer a la memoria que el fiscal Vottero, desde el inicio de la investigación se topó con la ausencia total de testigos, vecinos que nunca quisieron declarar, no solamente en el barrio sino también en los ambientes que frecuentaba Neli Zárate, la escuela primaria “Bernardino Rivadavia” de la cual era directora y la iglesia evangélica que ella frecuentaba asiduamente.

"No hubo colaboración de parte de la sociedad" dijo el fiscal Vottero en conferencia de prensa el 20 de agosto de 2018, mientras estaba en plena marcha la investigación. Y explicó: "Notamos que la sociedad misma está preocupada, quería que se resolviera el caso, pero no hubo casi colaboración para con el mismo. Eso fue algo que notamos durante toda la investigación", indicó.

Volviendo a la audiencia de juicio abreviado de la víspera, debe señalarse también que la defensora técnica del imputado Peludero, era la Dra. Amalia Cassina, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) en Rafaela.



CONSIDERACIONES

FINALES

Lo cierto es que el fiscal Vottero, con ausencia total de testigos y ninguna colaboración con la investigación, debió resolver este complicado caso cotejando un sinfín de muestras de piel, pelo, y sangre en los laboratorios forenses más importantes del país, durante una larga cantidad de meses, hasta que finalmente logró identificar las huellas de un perfil genético (ADN) distinto en la escena del crimen y que lo llevó directamente al ahora condenado como por una autopista.

En el medio hubo al menos dos marchas públicas pidiendo “Justicia por el femicidio de Neli Zárate” que partieron de la Escuela Rivadavia y de la Plaza, llegando hasta la Fiscalía Regional por avenida Santa Fe, hasta calle Necochea 443. Las mismas eran protagonizadas por familiares, amigos, colegas, asociaciones feministas y organizaciones sociales. En todos los casos un grupo de manifestantes fueron recibidos por el fiscal Vottero y el fiscal regional, en ese entonces Carlos Arietti.

La calificación legal por la cual Cristian Ariel Peludero recibió la pena de prisión perpetua es, “homicidio calificado por violencia de género (femicidio) y alevosía”. La “alevosía” tiene que ver con que el asesino en todo momento habría colocado a la víctima en situación de indefensión y por eso la mató.

Como conclusiones finales para cerrar este triste capítulo de la historia penal rafaelina tenemos que decir lo que es incómodo y no gusta: no sabemos por qué Cristian Ariel Peludero asesinó a su tía. No hubo abuso sexual. No hubo robo en la casa tampoco -sólo se llevaron un celular quizás para eliminar rastros-.

El asesino asumió su culpabilidad en la audiencia de ayer, pero nunca declaró. Nunca quiso -o pudo- decir por qué mató a Neli con tanta saña y violencia.

Cristian Ariel Peludero quedó preso con prisión perpetua porque se le imputó la muerte, el femicidio de su tía Neli Zárate, pero las razones que lo llevaron a matar a sangre fría y con extremada violencia a su tía quizás no las sabremos nunca. O por lo menos no por ahora.