Atilra inició otro paro total de actividades Locales 19 de diciembre de 2019 Redacción Por Representantes del gremio estuvieron reunidos hasta anoche, sin mayores novedades. El paro dura 48 horas.

NUEVA MEDIDA DE FUERZA. En esta ocasión, el gremio lleva a cabo 48 horas de paro.

Los trabajadores lácteos del gremio Atilra comenzaron anoche una nueva medida de fuerza que paralizará durante 48 horas la actividad en la industria lechera de todo el país. Si bien ayer había una reunión en la ciudad de Buenos Aires, entre los máximos referentes del gremio y los empresarios, pero no hubo demasiados avances en la negociación paritaria para actualizar los salarios.

Este Medio se comunicó ayer por la tarde con el titular de Atilra Rafaela, Domingo Posetto, para conocer más detalles, pero no encontró novedades: "sigue todo igual. Vamos a llevar adelante la medida de fuerza", dijo.

Recordemos que el gremio de ATILRA reclaman que las cámaras empresarias del sector no hicieron lugar al pedido de actualización salarial solicitado por los trabajadores. De esta manera, el Consejo Directivo Nacional, junto al apoyo del Plenario de Secretarios Generales y Delegados de Rama, dispone la realización de este paro total de actividades que va a tener un alcance de dos días.



RECORRIDO

Esta medida ya se está haciendo notar en las fábricas, ya que desde la madrugada de hoy los trabajadores se adhirieron. De esta manera, todo finalizará a la hora 24 del día de mañana y a partir de la hora cero del día sábado 21 de diciembre y hasta las 24 horas del día domingo 22 de diciembre,deberán trabajar exclusivamente la jornada semanal tal cual lo establece el Convenio Colectivo de la actividad, absteniéndose de trabajar el franco, como así también en dicho período no se deberán realizar horas extras, según precisaron en un comunicado.

Seguramente hoy los trabajadores se estarán movilizando, con banderas y algunos bombos, haciendo notar a los rafaelinos que estarán con el cese de sus actividades.

Vale mencionar que la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina había convocado a un paro total el pasado 6 de diciembre que se cumplió con un alto nivel de acatamiento por parte de los trabajadores, que en algunos casos montaron piquetes en los ingresos de las plantas fabriles de esta región. Ahora, con esta nueva medida de acción gremial directa, el conflicto del sector lácteo tiende a agravarse.