Hoy entregarán distinción a deportistas locales

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El Grupo Meridiano hizo saber que en el atardecer de hoy, desde la hora 19:30, en el Auditorio del CET de Atilra y , se llevará a cabo una nueva edición de la noche de gala del deporte local. En la ocasión se premiará el esfuerzo realizado durante 2019.

La Fiesta del Deporte Sunchalense se desarrollará por novena edición consecutiva desde el regreso de la misma en 2012, cuando la mencionada empresa de servicios y comunicaciones empezó a reconocer el enorme esfuerzo y la dedicación de los deportistas locales, o qué en su defecto, representan a instituciones de la ciudad.

Dicho acontecimiento contará con la televisación en vivo de Canal 4 y será retransmitido por FM Amistad 98.1. Serán 22 las disciplinas premiadas, las cuales les darán contenido a 36 nominaciones conformadas por poco más de un centenar de deportistas.

Además, habrá 37 menciones especiales y 7 reconocimientos. En el cierre de la noche se conocerá al nuevo “Deportista del Pueblo”, elegido por la gente a través del Facebook de Meridiano Digital, y al “Deportista del Año”, determinado por el jurado, que por cierto está conformado por el grupo de periodistas deportivos de Canal 4.

El reglamento de la Fiesta del Deporte establece que, las/os deportistas/os nominadas/os deben haber representado a una institución local o ser oriundos de nuestra ciudad. Vale señalar que, para el desarrollo de este encuentro fue decisivo el apoyo de distintas firmas y empresas locales, regionales y provinciales.





Nominaciones



A continuación difundimos las ternas de nominados:



Natación Femenina

Ana Belén Aicardi

Pilar Toselli

Celina Cravero



Atletismo Masculino

Jorge Krapp

Rubén Bravo

César López



Patín Competitivo

Grupo Show

Delfina Perulero



Padel Femenino

Alejandra Schereter

Lorena Barsaghi

Danisa Dechiara



Bochas Chicas

Fabián Clausen

Laura Alejandra Quiñones

Ramón Sandoval



Básquet Amateur

Juan Ignacio Cipolatti

Nicolás Zurvera

Manuel Alonso



Taekwondo Masculino

Darío Monzón

Franco Iturre

Facundo Barra



Cheerleading

Fireflies Team



Gimnasia Deportiva

Violeta Ingaramo

María Zoe Manavella

Candela Alarcón



Golf

Oscar Sangalli

José Córdoba

Juan Mac All



Ajedrez Femenino

Ainara Paredes

Maia Vega

Lucía Ghiberto



Fútbol Femenino

Carina Ledesma

Alejandra Toledo

Yanina Schmidt



Motociclismo

Cristian Borga

Joaquín Gómez

Brian Festa



Equitación

Guillermina Bassano Secco

Nicolás Beraudo

David Piovano



Básquet Profesional

Marcos Saglietti

Facundo Giorgi



Natación Masculina (Aguas Abiertas)

Luis Modini

Evar Ruben

Marcelo Prono



Hockey Masculino

Agustín Arrieta

Rodrigo Guzmán

Miguel López



Vóley Femenino

Milena Margaría

Josefina Goró

Micaela Poppino



Acrobacia en Telas

Celina Fauda

Mariana Ponte

Paulina Chiavassa



Atletismo Femenino

Viviana Singer

María Orellano

Mariana Benítez



Deportes Adaptados

Milton Lecina

Virginia Russo



Rugby

Pablo Balbín

Adrián Marotti

Matías Arce



Taekwondo Femenino

Ana Rossa

Emilia Balbuena

Doris Voisard



Automovilismo

Leandro Giraudo

Martín Mansilla

Valeria Minardi



Ciclismo Masculino

José Romero

Juan Cruz Ronchi

Daniel Bertero



Karate Do Femenino

Sofía Tulián

Claudia Obregón

Bianca Burella



Bochas Grandes

Maximiliano Chávez

Marcelo Quiroga (h)

Omar Lescano



Natación Masculina

Brandon Capri

Nicolás Guardamagna

Axel Suárez



Padel Masculino

Uriel Rodríguez

Esteban Daga

Ezequiel Culasso



Fútbol Amateur

Kevin Muñoz

Adrián Rodríguez

Agustín Costamagna



Hockey Femenino

Juana Arnaudo

Antonella Krapp

Mariana Singer



Ajedrez Masculino

Franco Ghiberto

Santiago Ferrato

Gabriel Schneller



Boxeo Masculino

Cristian Batistón

Sergio Rodríguez

Joaquín Fernández



Karate Do Masculino

Emiliano Tita

Diego Furrer

Maximiliano Monay



Básquet Femenino

Milagros Maza

Mariana Ronco

Zoe Romero



Fútbol Profesional

Jonatan Bauman

Jonatan Hansen

Rubén Tarasco