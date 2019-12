Se viene la última del año Deportes 19 de diciembre de 2019 Redacción Por BASQUET, LIGA PROVINCIAL

FOTO FED. SANTAFESINA BUSCARA LA TERCERA VICTORIA./ Ben Hur el viernes juega en Santa Fe.

La sexta fecha de la Liga Provincial de básquetbol se jugará entre jueves y el viernes y será la última de 2019, por lo que el certamen de la Copa Santa Fe entrará en receso hasta el 17 de enero de 2020.

Estarán presentándose los dos equipos de nuestra ciudad que militan en el certamen. Atlético de Rafaela será visitante otra vez mañana, tras haber quedado libre el fin de semana pasado, enfrentando en Rosario a El Tala con el objetivo de volver al triunfo tras haber cedido el invicto con Timbúes. También jugará el viernes Ben Hur, pero en la capital provincial, visitando a Rivadavia Juniors buscando la tercera victoria consecutiva.



TODO EL PROGRAMA

Zona A: viernes a las 21.30 Centenario de Venado Tuerto vs. Sportsmen Unidos; Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. Ben Hur de Rafaela; Independiente de Chañar Ladeado vs. Racing de San Cristóbal y Unión de Totoras vs. CACU de Ceres.

Zona B: jueves a las 21.30 Almagro de Esperanza vs. San Lorenzo de Tostado; viernes 21.30 Unión de San Guillermo vs. Brown de San Vicente y Trebolense vs. Náutico de Rosario. Estará libre Argentino de Firmat.

Zona C: viernes a las 21.30 Provincial de Salto Grande vs. Firmat y Alma Juniors de Esperanza vs. Atlético Sastre. Viernes a las 22 Central San Javier vs. Atlético Tostado. Libre: Temperley de Rosario.

Zona D: viernes a las 21.30 Peñarol de Elortondo vs. Atenas de Venado Tuerto; Timbúes vs. Gimnasia de Santa Fe y El Tala Rosario vs. Atlético de Rafaela. Libre Libertad de Villa Trinidad.



LAS POSICIONES

Zona A: Independiente 10 puntos; Racing 9; Sportsmen Unidos 8; Ben Hur, Rivadavia y Centenario 7; Unión de Totoras y CACU 6.

Zona B: Argentino de Firmat 8; Náutico y Almagro 7; Brown, San Lorenzo y Trebolense 6; Unión de San Guillermo 5.

Zona C: Firmat 8; Temperley y Atlético Tostado 7; Sastre, Central San Javier y Alma Juniors 6; Provincial 5.

Zona D: El Tala 9; Gimnasia, Atlético Rafaela y Timbúes 7; Libertad Trinidad 6; Atenas 5; Peñarol 4.