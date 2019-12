Brad Pitt cumplió 56 años Información General 19 de diciembre de 2019 Redacción Por Algunos aspectos conocidos y otros no tanto del actor elegido dos veces como el más sexy del planeta.

Por Susana Ceballos



1. Brad Pitt es hijo de una maestra y de un camionero.

2. Nació el 18 de diciembre en Oklahoma, pero creció en Missouri en una ciudad llamada Springfield, como la de los Simpsons.

3. Cuando terminó el secundario estudió Periodismo en la Universidad de Columbia, una de las más prestigiosas para esa carrera, pero abandonó las aulas. Deseaba ser actor.

4. En busca de su sueño se mudó a California. Mientras esperaba su gran oportunidad, hizo pequeños bolos en las series Dallas y Los chicos crecen.

5. Trabajó como mozo, chofer de limusinas de strippers, instalador de heladeras y modelo publicitario. También se puso un disfraz de pollo para atraer clientes para la cadena El pollo loco.

6. Su primera aparición en cine fue en la película Golpe al sueño americano.

7. El primer protagónico fue en The dark side of the sun. La película se grabó en Yugoslavia en 1988, pero el país estaba en guerra y se perdió el material rodado. Seis años después se encontró la cinta, Pitt ya era una estrella internacional y el productor Angelo Arandjelovic recuperó con creces su inversión.

8. En 1991 lo convocaron para Thelma y Louise, de Ridley Scott. En la película encarnó a un ladronzuelo que se aprovecha de Thelma (Geena Davis), pero a la que le hizo vivir una noche de sexo increíble.

9. La aparición de Pitt en la película fue breve, en total menos de 30 minutos, pero pasó de ser un actor desconocido a convertirse en uno de los hombres más deseados del mundo.

10. Antes de darle el papel, el guionista, Callie Khourie, pidió verlo, ya que temía que su aspecto no estuviera a la altura de lo imaginado. Cuando lo vio se quedó sin voz unos minutos y, al recuperarla, dijo: "Creo que funcionará”.

11. Años después le preguntaron a un consagrado Pitt sobre ese papel y si había sido un homenaje a James Dean y contestó: “¿James Dean? Demonios, es un honor sugerir una cosa como esa, porque él fue un tremendo actor. Pero es cierto que el papel de J.D. fue realmente decisivo en mi carrera, pues después que se estrenó Thelma & Louise me comenzaron a llover ofrecimientos para trabajar en otras películas”.

12. Su siguiente película fue El río de la vida, dirigida por otro de los hombres más hermosos de su tiempo: Robert Redford.

13. Brad Pitt estaba tan nervioso en su prueba para este drama de época que tuvo que suplicarle al director una segunda oportunidad. Además, reconoció que Redford había sido su héroe personal.

14. Para interpretar su papel, Pitt tuvo que aprender a pescar en… la terraza de su departamento en Los Ángeles.

15. En 1992 filmó Una rubia entre dos mundos, donde compartía cartel con Kim Basinger.

16. Su comida favorita es la pizza.

17. En 1990 comenzó un romance con Juliette Lewis. Él tenía 26 años y ella, 16.

18. Juntos filmaron la película Kalifornia. Luego rompieron. Lewis contó sobre ese romance: “Me sorprende que la gente sienta fascinación porque salimos en esa época. Yo era una adolescente en ese momento, ha pasado toda una vida. Todavía estaba estudiando y fue una hermosa y amorosa relación con un chico divertido e inteligente. Luego se terminó y nos volvimos increíblemente famosos".

19. Tuvo una larga relación con Gwyneth Paltrow. Estuvieron juntos desde 1994 hasta 1997.

20. Nunca trascendieron los motivos de la ruptura pero se decía que la actriz le tenía fobia al matrimonio.

21. Veinte años después de la ruptura la rubia reconoció en una entrevista radial que había arruinado la relación. “En realidad, arruiné muchas relaciones, soy una muy buena amiga, hermana, hija y madre, pero soy vulnerable en lo amoroso, y me costó llegar a este lugar en el que puedo tener un buen vínculo”, expresó la actriz, y agregó “Lo arruiné, Brad”.

22. Cuando estaba con Gwyneth Paltrow, los fotógrafos tomaron unas imágenes de él desnudo. Desde entonces, cuando se aloja en una casa, pide levantar una cortina de dos metros y medio.

23. En 1994 filmó Leyendas de pasión junto con Anthony Hopkins y Julia Ormond. Aparecía con su melena rubia y una imagen viril que atravesaba la pantalla.

24. Brad Pitt contó que durante la filmación estuvo viviendo en la misma casa con Julia Ormond, y dijo sobre esa situación “Le añadió carga a la tensión sexual, solo diré eso”.

25. Ese mismo año filmó Entrevista con el vampiro, adaptación de la mítica novela escrita por Anne Rice. Compartió protagónico con Tom Cruise.

26. Pese a que es uno de sus papeles más recordados, Pitt recuerda el rodaje como una verdadera pesadilla. “Fue una de las peores experiencias de mi vida. Seis meses rodando en la oscuridad, llevando lentillas y maquillaje para acabar haciendo el papel. Si me lo ofreciesen ahora, al menos podría decir: ‘Esto me supone un problema, arréglalo o me largo’”.

27. En esa película Pitt debía besar a Kirsten Dunst, que en ese momento tenía 11 años. Años después la actriz reconoció que cuando le tocó besar al hombre más atractivo del planeta sintió “asco”. En 2013, admitió: “Besar a Brad fue asqueroso y aún lo sostengo. No sé, me parecería mucho peor que una niña de 11 años diga que fue genial besar a alguien 18 años mayor para ella. La gente pensaría que hay algo que no funcionaba bien en la cabeza de esa criatura”.

28. En 1995 protagonizó junto a Paltrow y Morgan Freeman Seven.

29. Por interpretar al detective David Mills, el actor cobró 7 millones de dólares.

30. En una escena Pitt persigue a otro personaje durante una tormenta. Al hacerlo, el actor se resbaló y se rompió el brazo, por lo que tuvieron que incluir el accidente en el guión y seguir filmando con él enyesado. Cuando filmaba Troya e interpretaba a Aquiles se rompió el tendón de… Aquiles.

31. En septiembre de 1996, en plena bradmanía, el actor se instaló en Mendoza para filmar Siete años en el Tíbet. Gwyneth Paltrow, su pareja, lo acompañaba.

32. Durante su estadía, el actor visitó un gimnasio en Uspallata, pero el lugar pronto se llenó de fanáticos y Pitt tuvo que saltar la medianera de una casa vecina para huir del acoso de los curiosos.

33. En la ciudad mendocina recogió 13 perros de la calle, se encargó de alimentarlos, de llevarlos al veterinario y, luego, de ubicarlos en hogares.

34. De esos perros, tres se los llevó a Buenos Aires. En el hotel cinco estrellas donde se hospedaba pidió una habitación exclusiva para las mascotas.

35. Su personal de seguridad los paseaba todos los días a las 7:30, 16:30 y 22:00. Brad Pitt cenaba con ellos y se quedaba mirando películas hasta muy tarde. Los tres perros callejeros volaron con él a Los Ángeles.

36. Pitt inició su romance con Jennifer Aniston en 1998. Sus representantes fueron los que les prepararon la primera cita.

37. La boda fue en Malibú y todos los que participaron debieron firmar estrictos acuerdos de confidencialidad.

38. Se armó una gigantesca carpa blanca para que algún fotógrafo pudiera desde un helicóptero tomar fotos de los novios.

39. Durante la celebración cantó un coro de 40 personas y el lugar se adornó con cincuenta mil flores. A los invitados se les ofrecieron camarones, caviar y pizza gourmet acompañada por champagne, además de cangrejo, langosta y carne con pimienta.

40. Se convirtieron en la pareja soñada, asistían a eventos siempre sonrientes y se los veía felices.

41. El matrimonio estalló cuando Brad Pitt rodó Señor y Señora Smith y conoció a Angelina Jolie. Los rumores de romance entre Pitt y Jolie recorrieron el mundo.

42. El 25 de marzo de 2005, la protagonista de Friends firmó el divorcio quedando su matrimonio definitivamente anulado a partir del 2 de octubre del mismo año.

43. Pitt y Jolie comenzaron a ser conocidos como Brangelina. Juntos comenzaron a armar una familia. Jolie había adoptado a Maddox y Zahara, que pasaron a apellidarse Jolie- Pitt

44. Angelina dio a luz el 27 de mayo de 2006 a la pequeña Shiloh Nouvel Jolie-Pitt. En 2007 adoptaron a Pax (nacido en Vietnam en 2003) y concibieron a los mellizos Knox Leon y Vivienne Marcheline en Francia en 2008.

45. El 23 de agosto de 2014, la pareja se dio el sí en una ceremonia secreta en Francia. Sobre la idea de formalizar, Pitt dijo: “Nuestros chicos nos presionan mucho”, y le dijo a E! News: “No nos dimos cuenta de lo mucho que significaba para ellos y, después de comprometernos, lo mucho que significaba para nosotros, también”.

46. Solo 20 personas asistieron a la boda. La madre de Angelina, Marcheline Bertrand, falleció en 2007. Para que su esposa la recordara, Brad esculpió una dedicatoria a su suegra dentro de la capilla.

47. Durante la ceremonia, Pitt lució un traje que ya había usado anteriormente. Sin embargo, uno de sus hijos tuvo que prestarle una corbata porque olvidó llevar la suya.

48. Dos años después de la boda, Angelina solicitó el divorcio por presuntos problemas de ira de su esposo (supuestamente, producto del consumo de alcohol y marihuana) y de diferencias a la hora de criar a los niños.

(Shutterstock)

49. Consolidado como una de las estrellas más globales de su generación y garantía de éxito fue protagonista de El club de la pelea, Cerdos y diamantes, The Mexican, Spy Game, Ocean´s Eleven (2001), Recordando a Jack, Full Frontal , Confesiones de una mente peligrosa y Troya, entre otras.

50. Reconoció que sus películas favoritas son El planeta de los simios (de 1968), y Fiebre del sábado por la noche.

51. En varias ocasiones contó que no le gusta meterse al mar porque siente un miedo irracional por los tiburones.

52. Desde su interpretación en Siete años en el Tíbet tiene prohibida la entrada a China.

53. Aunque no lo habla fluidamente, puede mantener una sencilla conversación en japonés.

54. Sus problemas con el consumo de alcohol lo llevaron a comenzar terapia y a asistir regularmente a reuniones de Alcohólicos Anónimos.

55. A los 56 años su fortuna personal llega a los 200 millones de dólares. Cada tanto debe salir a desmentir algún romance que se le atribuye mientras amaga con ir dejando la actuación. “No es que no haya papeles interesantes para personas de una cierta edad, pero tengo la sensación de que las cosas siguen su curso natural. Que cada cosa tiene su propia selección natural”.

56. Hoy el hombre que dos veces fue elegido el más sexy del mundo cumple años. Aunque los proyectos cinematográficos siguen –filmará con Tarantino-, su divorcio de Angelina y la difícil relación con sus hijos atraviesa turbulencias. Para muchos la vida de Pitt es solo un paraíso pero él conoce su propio infierno.