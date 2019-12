El comercio local espera horas de súper acción

La llegada de la Navidad ya se hace sentir en el comercio de nuestra ciudad. De hecho, desde este lunes los rafaelinos ya comenzaron a acercarse en masa a los distintos negocios céntricos, fundamentalmente en horas de la tarde, donde el movimiento de gente es un poco más elevado que en horario matutino, pensando en lo que puede llegar a traer Papá Noel para las familias rafaelinas. Sabido es que ante tanta inflación y crisis, la situación del comercio local es bastante delicada, ya que a lo largo de este 2019 se ha vendido poco, y se espera con muchas ansias y expectativas, y también como una última oportunidad de este año, que las ventas repunten y mejoren un como para poder recaudar algo de dinero, ya que luego se avecinan las vacaciones de verano y por ahí el movimiento puede llegar a bajar considerablemente.

LA OPINION realizó este miércoles, ya en horas de la tardecita, una recorrida céntrica, donde se pudo observar a muchos ciudadanos ingresando y saliendo de los distintos comercios y a muchos, caminando por las veredas con algunos paquetes y regalos.

Ya en diálogo con algunos propietarios de comercios, nos manifestaron que "esperamos con muchas ganas estas últimas dos semanas de diciembre como para tratar de cerrar el año con buenas perspectivas en materia de ventas, ya que en este sentido no ha sido del todo bueno debido a la situación económica complicada del país. Hay muchas personas que vienen, preguntan precios y luego vuelven, pero en líneas generales, la semana arrancó de buena manera, ya que hay muchos que están pensando en los regalos de Navidad cuando restan pocos días para la llegada del 24 de diciembre".

Dentro de los negocios más concurridos, se pudo ver a las distintas tiendas de calzados y ropa deportiva con mucha acción dentro de sus locales, donde la mayoría ofrece sus productos con un 30 o 40% de descuento en efectivo o bien aprovechando, los que tienen, los distintos beneficios que otorgan las tarjetas de crédito, como el Ahora 12, por ejemplo, muy solicitado por la mayoría. También hay ofertas y promociones muy beneficiosas, y en cuanto a los precios, oscilan entre 300, 400 y 500 pesos hacia arriba.

También, las tiendas de telefonía celular y jugueterías están siendo muy solicitadas por estas horas. Y uno de los productos más vendidos hasta el momento, por la época del año, son los aires acondicionadores, como así también los ventiladores, debido a las altas temperaturas por las cuales estamos transitando en vísperas del inicio del verano. De hecho, un empleado de este rubro nos contó que "diciembre es la época donde más se venden los aires y ventiladores. Los más suertudos, que son los que ya han cobrado el aguinaldo y los que están al día con el pago de sus sueldos, aprovechan algunas ofertas que mostramos en vidriera al contado o con tarjeta de débito, y los que aún no tienen esa suerte tratan de hacer el esfuerzo económico en cuotas. Pero esperamos que en los próximos días las ventas continúen a buen ritmo". Por último, otro de los rubros que comenzó con buen pie es el de la bijouterie y los de perfumería, donde también son optimistas con las ventas para los próximos días, esperando que sean mucho mejores que las de diciembre del año pasado.



REACTIVACION DEL CONSUMO

El sector del comercio minorista ingresa en los últimos días de fiestas navideñas con la expectativa de que las esperadas medidas oficiales de reactivación del consumo alimenten las ventas, a lo que suman promociones y descuentos de marcas y tarjetas bancarias. Así se desprende de un informe elaborado para Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a través de Focus Market, en el que los rubros con mayor proyección en la participación de demanda para regalar en Navidad son indumentaria 27%, juguetes 24%, regalería y bazar 11,8%, perfumería 10% y bijouterie 4,1%, entre otros.

Como parte del esfuerzo comercial por alentar las ventas, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete organizó para hoy una nueva edición de la "noche de las jugueterías", en la que decenas de comercios del rubro de todo el país extenderán sus horarios de atención, ofrecerán descuentos y actividades para los chicos. Más allá de la actividad de unos de los principales rubros que movilizan las ventas en estas fechas, el sector minorista también ofrece -a través de distintos canales- ofertas y descuentos de hasta el 30% en rubros como telefonía, electrodomésticos e indumentaria. Pero en todos los casos, la expectativa está en la posibilidad de que el Gobierno nacional anuncie en breve medidas orientadas a incrementar el poder adquisitivo de distintos sectores de la población como jubilados, beneficiarios de planes sociales, empleados estatales o los asalariados privados más retrasados en sus remuneraciones. El análisis del informe consideró que estos anuncios significarían "volcar un volumen importante de dinero al mercado que en parte se utilizarán para saldar deudas de las familias, pero otra se orientará claramente al consumo en el contexto de las estas".

De acuerdo con el trabajo de Focus Market, la Navidad tiene impacto en el área de servicios gastronómicos, ya sea por la tradicional Cena Navideña en los restaurantes que ofrecen sus menúes especiales como por los preparativos de la mesa hogareña. El relevamiento identificó que el consumidor puede conseguir en electrodomésticos descuentos de hasta 30 % y planes de 12 cuotas sin interés, y condiciones similares en artículos de telefonía móvil. En indumentaria y calzado las promociones ofrecen hasta 25% de descuentos de acuerdo con marcas y tarjetas, en tanto que en marketplaces con comercios inter rubros (Mercado Libre, Avenida.com, etc) las ofertas alcanzan hasta el 30%. Los descuentos también se extienden a rubros como indumentaria y artículos deportivos, perfumería, bazar y regalos; blanquería, artículos electrónicos y de computación.