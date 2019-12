LAS FLORES NAVIDEÑAS SUPLEMENTO RURAL 19 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Las flores navideñas representan en su esencia el sentido de la verdadera fiesta que es la Navidad. El verde es el color de la naturaleza en su estado puro, crecimiento, esperanza y sobre todo la primavera que nosotros luego lo asociamos a nosotros mismos.

Cada flor de Navidad tiene su importancia particular y un papel determinante. Cada una de las flores significa la paz, el amor y la prosperidad. Entonces flores navideñas como la Hiedra, el Acebo, las rosas de Navidad y el Muérdago tienen una importancia especial.



Las rosas de navidad: El origen de estas rosas son de Inglaterra, a veces se llaman Nieve o rosa del invierno. Esta flor florece durante la estación de invierno en las montañas de Europa Central.

Según leyendas la flor Navideña está vinculada con el nacimiento de Cristo y una doncella modesta de pastor que se llamaba Madelon. Madelon estaba poniendo su oveja en una tienda de campaña una noche fría e invernal, mientras los hombres sabios y otros pastores pasaron por el campo nevado con sus regalos para el Niño Jesús. Los hombres sabios llevaban los regalos ricos de oro, mirra e incienso y los pastores, frutas, miel y se zambullen. Madelon pobre empezó a llorar como ella no tenía nada para ofrecer al bebé Cristo, ni una flor sencilla. Un ángel pasaba por allí y la vio llorando. El desechó la nieve de sus pies revelando la flor blanca más hermosa inclinada con rosado – Que era nada más que la rosa de navidad.

El Acebo: Esta es una de las flores más importantes, no sólo por estar relacionada con el cristianismo, sino también con el Islam. Es considerado un símbolo de buena fortuna tanto en el Islam como en el cristianismo. Durante siglos, el acebo ha sido utilizado en el tema de mitos, leyendas, y observancias acostumbradas. Generalmente esta flor está asociada con la masculinidad y buena suerte. Se puede usar esta flor navideña para la decoración en casa, y se considera como un símbolo de placer que trae los pensamientos de celebración y buenos alimentos.

La Hiedra: Esta es una flor también importante de Navidad. Tiene tres características especiales: se adhieren; prospera en la sombra; y es de hoja perenne. También tiene un significado de amor verdadero y de fidelidad – tanto en matrimonio como en la amistad.

Estrella Federal: Es otra de las flores importantes de Navidad. Hay varias leyendas relacionadas con la flor. Tiene su origen en México, llego a América en 1828. Los mexicanos en el siglo XVIII pensaron que las plantas eran simbólicas de la Estrella de Belén. Por lo tanto, se lo asoció con la estación Navideña.

El Muérdago: Esta flor navideña tiene un origen Pagano. Los druidas la usaron doscientos años antes del nacimiento de Cristo en sus celebraciones de invierno. Ellos reverenciaron la flor ya que esto no tenía ninguna raíz y aún permaneció verde durante los meses fríos de invierno. Los celtas creyeron que el muérdago tenía poderes de curación mágicos y lo usó como un antídoto para el veneno, la infertilidad, y a la sala de malos espíritus. Esta planta de flor Navideña también se considera como un símbolo de paz. Se cree que los que se besaron bajo el muérdago durante la Navidad tenían la promesa de felicidad y buena suerte en el año siguiente.

Este artículo no es de mi autoría pero me pareció interesante contarles algo sobre estas flores que hicieron y hacen historia…

A TODOS MUY FELIZ NAVIDAD…

ING. MARIA PAULA BERTA.