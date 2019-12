Más imágenes del récord de René Deportes 19 de diciembre de 2019 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

Ver galería 1 / 4 - FOTOS JORGE BARRERA PREPARATIVOS. René chequeando la Kawasaki Ninja en la carpa de Dunlop. DESAFIO. El piloto rafaelino antes de salir para establecer un nuevo récord. FOTOS VHF FELICES. Leandro Bagnarelli junto a René Zanatta. JUNTOS. Luego de alcanzar el objetivo todos se reunieron frente a los boxes.

René Zanatta, en diálogo con LA OPINION, luego de haber mejorado el récord de velocidad final para el deporte motor en el ámbito nacional el pasado martes en el autódromo "Ciudad de Rafaela", se mostró gratamente sorprendido por la repercusión que tuvo el desafío.

"Tengo una sensación muy linda por el acompañamiento que tuve, gracias a la buena cantidad de gente que se acercó al autódromo y que realmente me dio un apoyo muy importante en todo momento; siempre es lindo recibir el cariño y el aliento de las personas que se identifican con lo que realiza un deportista", dijo René en el inicio de la charla.

"Mi intención era mantener en reserva la actividad que llevé a cabo, pero en los días previos hubo gente que se encargó de difundirla y con los resultados a la vista, hoy siento que fue una buena idea", agregó Zanatta.

A la hora de los agradecimientos, el piloto rafaelino mencionó a "todos los que me dieron una mano, porque de otra manera no hubiese sido posible, como Dunlop Motorsport Argentina, Kawasaki Cordasco, AMA Lubricantes, R72 Escapes, InverPoint Argentina, Amerian Rafaela Hotel, Asociación Argentina de Volantes, Carlos Durando, Optica Merlo, Canavesio Catering, R34 Estación de Servicios Puma y por supuesto, al Club Atlético y a la Municipalidad de Rafaela".

También habló de "Cristian Simonit, el propietario de la moto que utilicé para alcanzar el desafío que me había propuesto, a mi familia y al periodismo local y nacional, por la difusión que le otorgaron a esta jornada tan especial".

Finalmente, adelantó que "ya empezamos a trabajar para el próximo desafío, que tengo previsto realizar el día de mi cumpleaños -el 14 de junio celebrará 63- y nuevamente en Rafaela, quizás con la misma Kawasaki, con la idea de superar los 315 kilómetros por hora".