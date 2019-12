La ley ómnibus revela la grieta en Juntos por el Cambio Nacionales 19 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 19 (NA).- Los gobernadores de la UCR reclamaron ayer a los diputados de Juntos por el Cambio que den quórum en la sesión que se realizará hoy para tratar la emergencia económica y se diferenciaron de la posición más dura que adoptó el PRO.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y sus pares de Mendoza, Rodolfo Suárez, y Corrientes, Gustavo Valdés, ordenaron a sus diputados que no bloqueen la sesión de la Cámara de Diputados de este jueves y se diferenciaron de la decisión que tomó el interbloque de Juntos por el Cambio.

"La oposición tiene que dar quórum", sentenció Morales este miércoles, a la vez que indicó: "El pueblo votó y hay un Gobierno que ya está gobernando. Tenemos diferencias, pero no se los puede atar de manos".

En declaraciones a radio Con Vos, el jujeño dejó clara la postura negociadora que adoptaron él y sus pares ante el presidente Alberto Fernández, al afirmar que "hay que ir al debate y el Gobierno tiene que tener predisposición para discutir".

"Hay que estar en el cuero de este gobierno, que tiene que pagar sueldos y jubilaciones. Todos queremos que la situación mejore. Debemos hacer un esfuerzo", señaló Morales, al tiempo que valoró como una "buena reacción del Gobierno" la eliminación de un artículo que le daba al Poder Ejecutivo plenas facultades para reformar el Estado.

Los tres gobernadores radicales adoptaron esta postura luego del acuerdo al que arribaron con Fernández para suspender el Consenso Fiscal 2017, que obligaba a las provincias a reducir impuestos como Ingresos Brutos, entre otros.

De esta manera, se diferenciaron de la posición más dura que adoptó el PRO y algunos radicales sin terminal política en sus provincias, que en la última reunión del interbloque lograron imponer la decisión de no bajar al recinto a dar quórum.

Según supo NA, los legisladores que responden a Morales, Suárez y Valdés podrían acompañar algunos puntos del mega proyecto de emergencia económica en la votación particular, lo que dejará aún más expuesta la grieta en la coalición opositora.