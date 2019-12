"Estamos en el fondo del pozo, nos queda mejorar" Nacionales 19 de diciembre de 2019 Redacción Por ALBERTO FERNANDEZ CON EMPRESARIOS

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El presidente Alberto Fernández almorzó ayer con ejecutivos de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en el marco de la Asamblea Anual, de la entidad que se encuentra conformada por los dueños de las principales empresas como Accenture, Techint, Ledesma, y Mercado Libre, entre otras. “Estamos en el fondo del pozo, solo nos queda mejorar”, les dijo a los empresarios durante su discurso. Además los convocó a sumarse a la lucha contra la pobreza y el hambre. "Nuestra sociedad nos reclama seriedad y diálogo para resolver los problemas", dijo el presidente, en un mensaje dirigido a destrabar la sesión en Diputados.

El Presidente advirtió además que la situación fiscal de la Argentina "es mucho más compleja de lo que se piensa", y estimó necesario "reconstituir el consumo, no para que se compren autos, sino para que se compre leche y pan". "La Argentina está en una etapa de desigualdad enorme, y si no revertimos la situación, la pobreza va a seguir creciendo. Y el Estado puede hacer cosas en ese sentido", sostuvo el jefe de Estado.

Fernández instó a los empresarios a "reflexionar" y a hacer "algo épico" para que los "reconforte como seres humanos" y no a los "bolsillos". Ante la AEA, el primer mandatario indicó: "No quiero que sea el plan de Alberto Fernández, sino de los argentinos".



CON LA CAC

Fernández afirmó que "la recesión ha golpeado mucho al comercio", al participar de la reinauguración del edificio de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). "Lamentablemente venimos de un tiempo en el que la economía se ha caído mucho, donde la recesión ha golpeado mucho al comercio porque la caída del consumo ha sido sostenida en los últimos dos años", enfatizó Fernández, según indicó Presidencia en un comunicado.



IGLESIA

Por otra parte, Fernández recibió en la Casa Rosada a la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que respaldó el trabajo "contra el hambre" y expresó sus quejas sobre el nuevo protocolo de aborto no punible. En medio de la problemática social y la tensión con los prelados por el nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el jefe de Estado se reunió con el titular de la CEA, monseñor Oscar Ojea, y el arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina, Mario Poli.

Los obispos agradecieron el primer encuentro con el Presidente y "le desearon una feliz Navidad, comprometiendo su oración por los gobernantes y todo el pueblo argentino en este delicado momento".