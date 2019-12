Alderete, en la mira de Quilmes Deportes 19 de diciembre de 2019 Redacción Por El mediocampista de la ‘Crema’, que terminó en gran nivel el 2019, sería uno de los apuntados por Sava para reforzar al “Cervecero”.

FOTO ARCHIVO REINALDO ALDERETE. / El mediocampista de 36 años terminó en un gran nivel el 2019 y aparece en el radar de otros competidores.

¿Será sólo un rumor periodístico? Por el momento sí. Ni el futbolista, ni Atlético de Rafaela recibió ninguna propuesta concreta. Lo cierto es que en la jornada de ayer, medios de Quilmes, afirman que el ‘Cervecero’ tiene como “Plan B” a Reinaldo Alderete, mediocampista de la “Crema”.

La noticia indica que el mánager Diego Colotto y el DT del elenco del sur bonaerense, Facundo Sava, trabajan en la llegada de los tres refuerzos que permite el reglamento de la Primera Nacional en este mercado de verano. Como prioridad, un volante central, luego un delantero de área y un extremo derecho.

En dicho sentido, el apuntado es (o era) Israel Damonte (37 años), que no tiene minutos en Banfield. La idea era emigrar, pero el ‘Taladro’ tiene una deuda con el jugador y primero debería llegar a un acuerdo. Por otro lado, Sergio Vittor seguirá su carrera en el Damak FC de Arabia Saudita. Esto le abre una posibilidad a Damonte, que si bien no era primera opción de Falcioni, tendrá un competidor menos en el plantel.

Ante dichas ‘complicaciones’, la otra alternativa es Francisco Cerro. Volante de 31 años surgido de la cantera de Quilmes, pero tiene participación en Defens y Justicia. Jugará Copa Libertadores el próximo año.

Como plan B surge el nombre de Reinaldo Alderete. El mediocampista de 36 años que llegó a Atlético de Rafaela para ser alternativa en el mediocampo, fue de menos a más, se ganó la titularidad a base de buenos rendimientos y terminó en un gran nivel el año, incluso anotando un gol en la victoria ante Chacarita.

Desde el entorno del jugador afirman que desde Quilmes no han recibido ninguna noticia, mientras que por barrio Alberdi tampoco hubo ningún comentario al respecto.

En lo referido a otros nombres que interesan en Quilmes, Mariano Pavone, que dejó Defensor Sporting de Uruguay, es uno de los apuntados. Mientras que también suenan Fernando Brandán (sin lugar en San Martín de San Juan) y Francisco Ilarregui (sin continuidad en Argentinos).

Por lo pronto, la dirigencia albiceleste continúa analizando el mercado y buscando concretar alguna venta. Esperando ‘movimiento’ para tratar de reforzar el plantel de Walter Nicolás Otta, de cara a la segunda parte del certamen.