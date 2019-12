Boca: asume la nueva comisión Deportes 19 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La nueva Comisión Directiva de Boca, encabezada por Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme, asumirá hoy en reemplazo del presidente saliente Daniel Angelici.

El acto será a las 19:00, en donde se realizará la entrega de diplomas a los nuevos dirigentes y, a las 19:30, los participantes atenderán a las prensa media hora después.

Antes del sorteo de la Copa Libertadores, Ameal tuvo fuertes críticas con la gestión saliente: "Va a haber cambios, vamos a ir ordenando todo. Chicos, hace una semana esta gente hizo un desastre. Es una cosa que no puede ser. Estamos mirando la economía, los jugadores que vuelven. Todo un tema. Si bien estábamos preparados antes de las elecciones, nos encontramos con muchas dificultades", manifestó.

El nuevo presidente anticipó que "están viendo" qué hay en la caja ya que para "contrataciones se necesita plata".

"Sin dinero no resolvés los temas. Encontramos números distintos. Pero hay que tomarlo con calma, están trabajando los abogados y contadores. Nos encontramos con un club que no es el que esperábamos y daremos un informe en 60 días", afirmó.

En el aspecto futbolístico, Boca todavía no confirmó quién será su entrenador, aunque está avanzada la llegada de Miguel Ángel Russo, quien fuera campeón de la Copa Libertadores 2007 con Riquelme como estandarte.