En busca de… Carolina Tejeda, actriz

LP - ¿Qué imágenes vienen a tu memoria si pensás en la infancia que viviste?

C.T. - En mi infancia mucha música, mucha naturaleza, fue en parte en Banfield donde nací viví hasta los dieciocho y parte en Domselaar. Siempre muy plagado de amigos y amigas, mi familia es amiguera, y yo también. Y la posibilidad de Domselaar de esa naturaleza, de vivir ese espacio muy libre, con primos que iban siempre. Y ahí el irnos a la aventura. Eso es algo que siento fue fundante. Después vinilos, esperando amigos, mis viejos y esa sensación de fiesta sin que sea fiesta de nada, las empanadas con la música y esperando gente. En casa era folklore, mamá mucha música clásica pero siempre el folklore era la impronta. Todo tipo de música sonaba todo el tiempo, más allá que estaba la guitarra y había un bombo y siempre aparecía el canto en algún momento. Como algo a la mano. Me crié como que esas cosas estaban a la mano. Como que no era algo que había que ponerse en una situación para hacerlo. Uno podía cantar, tocar, juntarse o reunirse en cualquier momento.

LP - ¿Qué elegiste cuando terminaste el secundario?

C.T. - Cumplí los quince y me anoto no sé muy bien por qué en un taller de teatro. Me gustaba mucho la música, pero no había estudiado, tocaba la guitarra como cualquier persona que tiene familiares que tienen el instrumento. Venía de mi viejo, de mis tías. No había taller de música y en la Casa de Cultura de Lomas de Zamora me anoté en teatro. Allí tuve la suerte de dar con un docente que para mí fue muy significante Miguel Angel Santín que ya falleció, donde descubrí el mundo del teatro. Me empiezo a vincular con gente muy diferente, conocer otras realidades, otras gentes, otras miradas, y un espacio propio de algo que vibra y no sabe por qué. Hice dos años ahí, y ese docente me dijo que podía entrar al Conservatorio que ahora es el Una, la Universidad Nacional de las Artes. Averigüé todo y ahí arranqué con estudiar eso, que era la vieja carrera de Actriz nacional.

LP - ¿Mientras tanto ya incursionabas en el teatro?

C.T. - Tenía ese grupo en Lomas con el que hacíamos algunas cosas, y después fue un espacio hermoso. Ahí se armaba todo ese tuco de estudiantes donde siempre emergen situaciones de búsqueda, de cosas maravillosas. Empiezo a conocer gente, empezamos a probar cosas, recuerdo eso de la pulsión de ser jóvenes, de querer hacer. Recuerdo que en verano entrábamos en el Conservatorio por una ventana a una salita que llamaban el teatrito, para ensayar. Después lo de Lomas fue mermando porque me fue conquistando tantas cosas nuevas de aprendizajes.

LP - ¿Cuándo supiste que ibas a vivir de la actuación?

C.T. - En casa papá fotógrafo. Hay algo de la situación de vivir de algo que no sea un trabajo convencional. Mientras estudiaba en el Conservatorio trabajé mucho tiempo con papá en un oficio maravilloso. En muchos ámbitos yo era la fotógrafa, sin embargo, mi pulsión más grande en ese momento era actuar y esas dos cosas estaban un poco disociadas. Me gusta esto que me preguntás porque hoy por hoy ensamblo todos esos lenguajes.En ese momento era todo muy fragmentado en mí, en mi cuerpo, porque por un lado era fotógrafa, en otro lado era actriz, y eran como dos vías paralelas que no se tocaban ni se juntaban, que yo no podía unir, eran como dos lugares muy distintos para mí. Hoy por hoy es algo que habla de la expresión, de los lenguajes, de poder manipular todas esas herramientas, en pos de expresar algo. Sigo sacando fotos, pero no como un trabajo. Por la fotografía pasé por muchos procesos: por el de solamente trabajo, por el que sea el trabajo de mi viejo que hago yo, todo eso me costó un montón de tiempo y procesos, decantar. En un momento no hice más fotos, después tal vez por iniciativa de amigos me volví a coparme y otra vez a ahondar, pero en una búsqueda más artística personal. Y hoy por hoy en uno de los proyectos personales, uno es con mi compañero Ignacio Rodríguez de Anca, y es que los dos trabajamos mucho con la fotografía, mucho con analógico, con proyecciones que tienen la manipulación de lo artesanal, como investigando eso. Todo un camino en esa búsqueda. En uno de los espectáculos que hacemos apareció la musicalidad como algo que yo sin ser música hay ahí un canal de expresiónmío del canto, con un instrumento que tienen que ver con eso y no lo erudito que puede ser uno en el tema.

LP - ¿Con qué criterio encaraste el trabajo de actriz una vez recibida?

C.T. - Ninguno. Es algo que a mí particularmente me costó. Me costó y hoy por hoy me sigue interpelando. Con muy poca certeza. Lo que me motiva es lo que me descubro que me rebela. Hubo un montón de lugares muy autogestivos. Hay un germen adentro mío que quiero decir, cómo y con quiénes. Eso me conmueve muchísimo. Me pone en una necesidad.

LP - ¿Qué es el teatro?

C.T. - Es ese lugar donde todavía la gente se puede encontrar a conmoverse sin tener un intermediario, sin estar mediatizado por algo, es como esa imagen que uno leía cuando era joven de Peter Brook que decía: “Se necesita solamente un espacio vacío y alguien que mire”. Siento que el teatro sigue siendo eso y a mí me conmueve.

LP - A pesar de ser fantasía, es algo creíble…

C.T. - Totalmente. (risas)

Carolina Tejeda es Actriz, Fotógrafa, Dramaturga, Directora.

Ha trabajado en espectáculos actuando y dirigiendo creaciones propias y de otros autores y directores en temporadas y festivales en diferentes ciudades de Argentina y también en el exterior: en La Habana, San Antonio de los Baños, Nueva York, Monterrey, Lima, Bogotá, Salvador de Bahía, Santiago de Chile, Palma de Mallorca, Londres, Barcelona, París, Montpellier.

Algunos de los directores con los que trabajó en teatro son Cristian Drut, Ana Alvarado, Mariela Asensio, Román Podolsky, Inés Estevez, Javier Swedzky, Carolina Ruy, Cibele Forjaz (Brasi), en cine con Esteban Menis, Anahí Berneri, Mercedes Laborde. Desde 2014, junto Ignacio Rodríguez de Anca, conforman el grupo de investigación escénica, sonora y visual Boca De Gallo con quien realizó varias giras en el país y en el exterior. En 2016 la Editorial Caterva edita dos de sus obras de Teatro. Integró durante 10 años el Grupo de títeres para adultos 69 a la cabeza. Obtuvo varios premios y nominaciones: ACE, Trinidad Guevara, Teatros del Mundo, ACE (Nueva York). Desde hace 7 años participa en varias colectivas artísticas feministas, con intervenciones artivistas con perspectiva de género. Desde 2013 desempeña la tarea docente y facilitadora en las áreas de artes escénicas y visuales en diferentes espacios de CABA, en seminarios y talleres para y por el arte.

En 2020 estrenará en el Teatro del Pueblo “La Princesa Rusa” de Juan Ignacio Fernández con dirección de Julieta Abriola, se presentará con “Evitácora” de Ana Alvarado y dirección de J. Swedsky y C. Ruy en el Ciclo de Teatro de Títeres y Objetos en el Centro Cultural de la Cooperación, con el Grupo Boca de Gallo presentarán dos de sus trabajos “En Estado de Viaje” y “Parra” en varias ciudades del país.

http://tejedacarolina.blogspot.com/ Instagram: @ccarotejeda

por Raúl Vigini

[email protected]