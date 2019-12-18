Nuevas autoridades en la Policía de Santa Fe

Policiales 18 de diciembre de 2019 Por
A lo ya informado en la mañana de hoy por LA OPINION online en cuanto a nuevas autoridades policiales en los departamentos Castellanos y General Obligado, se suman otras designaciones.
Policias Santa Fe
FOTO ARCHIVO - POLICIA DE SANTA FE. Se conocieron nuevas autoridades.

UNIDAD REGIONAL I - Departamento LA CAPITAL
JEFE: JULIAN ESTEBAN ALEGRE 
SUBJEFE: RICARDO MARCOS ARNOLDO SUAREZ 

UNIDAD REGIONAL II—Departamento ROSARIO
JEFE: CLAUDIO ALBERTO ROMANO
SUBJEFE: DANILO RAMON ERNESTO VILLAN

UNIDAD REGIONAL III - Departamento BELGRANO
JEFE: ARNALDO MARTIN GARCIA (confirmado)
SUBJEFE: Subdirector de Policía

UNIDAD REGIONAL IV - Departamento CASEROS
JEFE: EMILCE MARCELA CHIMENTI
SUBJEFE: DANIEL ALEJANDRO ACOSTA 

UNIDAD REGIONAL V - Departamento CASTELLANOS
JEFE: HERNAN ARIEL FERRERO 
SUBJEFE: ARIEL TIMOTEO PALOMEQUE

UNIDAD REGIONAL VI— Departamento CONSTITUCIÓN
JEFE: ARIEL GUSTAVO BENGOECHEA
SUBJEFE: LUIS PABLO MARTIN MALDONADO 

UNIDAD REGIONAL VII - Departamento GARAY
JEFE:  ILIANA ELISABET INSAURRALDE
SUBJEFE:CARLOS GUSTAVO ALVAREZ  

UNIDAD REGIONAL VIII— Departamento GENERAL LÓPEZ
JEFE:  ARIEL DAVID ZANCOCCHIA
SUBJEFE: RAMON ALBERTO SOLIS 

UNIDAD REGIONAL IX - Departamento GENERAL OBLIGADO
JEFE: JAVIER ALEJANDRO GOROSITO
SUBJEFE: GUSTAVO DANIEL FERNANDEZ

UNIDAD REGIONAL X - Departamento IRIONDO
JEFE: FRANCISCO FERNANDEZ
SUBJEFE: MARGARITA DEL CARMEN ROMERO

UNIDAD REGIONAL XI— Departamento LAS COLONIAS
JEFE: DANIEL FERNANDO FILCHEL
SUBJEFE: RAMON MARTIN EMILIO MOLINA

UNIDAD REGIONAL XII - Departamento 9 DE JULIO
JEFE: HECTOR FABIAN CEJAS
SUBJEFE: Director de Policía 

UNIDAD REGIONAL XIII - Departamento SAN CRISTÓBAL
JEFE: PABLO CESAR IRONICHI
SUBJEFE: GERARDO ARIEL PERALTA

UNIDAD REGIONAL XIV - Departamento SAN JAVIER
JEFE: JOSE EDUARDO SENN 
SUBJEFE: JOSE ANIBAL LAGRU

UNIDAD REGIONAL XV - Departamento SAN JERÓNIMO
JEFE: RAMON ANDRES GIMENEZ
SUBJEFE: MARCELO ANTONIO ALTAMIRANO 

UNIDAD REGIONAL XVI— Departamento SAN JUSTO
JEFE: EDUARDO JAVIER ARIAS
SUBJEFE: CRISTIAN PABLO MANGINI

UNIDAD REGIONAL XII - Departamento San Lorenzo
INTERVENIDA

UNIDAD REGIONAL XVIII - Departamento SAN MARTÍN
JEFE: CARLOS JAVIER BALLARINI
SUBJEFE: JOSE LUIS MOLINERIS

UNIDAD REGIONAL XIX - Departamento VERA
JEFE: JULIO CESAR LUCERO
SUBJEFE: ARIEL OMAR MONJE

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RURAL
DIRECTOR: EDUARDO ALEJANDRO BIELER 
SUBDIRECTOR ZONA CENTRO-NORTE: OMAR GUSTAVO DUARTE 

DEPARTAMENTO PERSONAL (D-1)
JEFE: ANIBAL DOMINGO CANDIA
SUBJEFE: ESTELA ROSANA LEGUNDA

DEPARTAMENTO OPERACIONES (D-3)
JEFE: CARINA ELIZABET DEGRA
SUBJEFE: ADRIÁN ALEJANDRO FORNI

DEPARTAMENTO LOGÍSTICA (D-4)
JEFE: MARCELO LEONARDO CORREA

DEPARTAMENTO JUDICIAL (D-5)
JEFE: ALEJANDRO ISMAEL ESCALANTE
SUBJEFE: JORGELINA ANDREA AGUIRRE

DIRECCION GENERAL POLICIA DE ACCION TACTICA
DIRECTOR: ORFILIO DANIEL ROJAS

DIRECCION GENERAL POLICIA DE SEGURIDAD VIAL
DIRECTOR: DORIS DEL VALLE ABDALA

DEPARTAMENTO RELACIONES POLICIALES
JEFE: CLAUDIA PATRICIA BAELLA 
SUBJEFE: LEONARDO ALCOCER FARNAN 

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