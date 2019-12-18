Nuevas autoridades en la Policía de Santa Fe

UNIDAD REGIONAL I - Departamento LA CAPITAL
JEFE: JULIAN ESTEBAN ALEGRE
SUBJEFE: RICARDO MARCOS ARNOLDO SUAREZ
UNIDAD REGIONAL II—Departamento ROSARIO
JEFE: CLAUDIO ALBERTO ROMANO
SUBJEFE: DANILO RAMON ERNESTO VILLAN
UNIDAD REGIONAL III - Departamento BELGRANO
JEFE: ARNALDO MARTIN GARCIA (confirmado)
SUBJEFE: Subdirector de Policía
UNIDAD REGIONAL IV - Departamento CASEROS
JEFE: EMILCE MARCELA CHIMENTI
SUBJEFE: DANIEL ALEJANDRO ACOSTA
UNIDAD REGIONAL V - Departamento CASTELLANOS
JEFE: HERNAN ARIEL FERRERO
SUBJEFE: ARIEL TIMOTEO PALOMEQUE
UNIDAD REGIONAL VI— Departamento CONSTITUCIÓN
JEFE: ARIEL GUSTAVO BENGOECHEA
SUBJEFE: LUIS PABLO MARTIN MALDONADO
UNIDAD REGIONAL VII - Departamento GARAY
JEFE: ILIANA ELISABET INSAURRALDE
SUBJEFE:CARLOS GUSTAVO ALVAREZ
UNIDAD REGIONAL VIII— Departamento GENERAL LÓPEZ
JEFE: ARIEL DAVID ZANCOCCHIA
SUBJEFE: RAMON ALBERTO SOLIS
UNIDAD REGIONAL IX - Departamento GENERAL OBLIGADO
JEFE: JAVIER ALEJANDRO GOROSITO
SUBJEFE: GUSTAVO DANIEL FERNANDEZ
UNIDAD REGIONAL X - Departamento IRIONDO
JEFE: FRANCISCO FERNANDEZ
SUBJEFE: MARGARITA DEL CARMEN ROMERO
UNIDAD REGIONAL XI— Departamento LAS COLONIAS
JEFE: DANIEL FERNANDO FILCHEL
SUBJEFE: RAMON MARTIN EMILIO MOLINA
UNIDAD REGIONAL XII - Departamento 9 DE JULIO
JEFE: HECTOR FABIAN CEJAS
SUBJEFE: Director de Policía
UNIDAD REGIONAL XIII - Departamento SAN CRISTÓBAL
JEFE: PABLO CESAR IRONICHI
SUBJEFE: GERARDO ARIEL PERALTA
UNIDAD REGIONAL XIV - Departamento SAN JAVIER
JEFE: JOSE EDUARDO SENN
SUBJEFE: JOSE ANIBAL LAGRU
UNIDAD REGIONAL XV - Departamento SAN JERÓNIMO
JEFE: RAMON ANDRES GIMENEZ
SUBJEFE: MARCELO ANTONIO ALTAMIRANO
UNIDAD REGIONAL XVI— Departamento SAN JUSTO
JEFE: EDUARDO JAVIER ARIAS
SUBJEFE: CRISTIAN PABLO MANGINI
UNIDAD REGIONAL XII - Departamento San Lorenzo
INTERVENIDA
UNIDAD REGIONAL XVIII - Departamento SAN MARTÍN
JEFE: CARLOS JAVIER BALLARINI
SUBJEFE: JOSE LUIS MOLINERIS
UNIDAD REGIONAL XIX - Departamento VERA
JEFE: JULIO CESAR LUCERO
SUBJEFE: ARIEL OMAR MONJE
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RURAL
DIRECTOR: EDUARDO ALEJANDRO BIELER
SUBDIRECTOR ZONA CENTRO-NORTE: OMAR GUSTAVO DUARTE
DEPARTAMENTO PERSONAL (D-1)
JEFE: ANIBAL DOMINGO CANDIA
SUBJEFE: ESTELA ROSANA LEGUNDA
DEPARTAMENTO OPERACIONES (D-3)
JEFE: CARINA ELIZABET DEGRA
SUBJEFE: ADRIÁN ALEJANDRO FORNI
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA (D-4)
JEFE: MARCELO LEONARDO CORREA
DEPARTAMENTO JUDICIAL (D-5)
JEFE: ALEJANDRO ISMAEL ESCALANTE
SUBJEFE: JORGELINA ANDREA AGUIRRE
DIRECCION GENERAL POLICIA DE ACCION TACTICA
DIRECTOR: ORFILIO DANIEL ROJAS
DIRECCION GENERAL POLICIA DE SEGURIDAD VIAL
DIRECTOR: DORIS DEL VALLE ABDALA
DEPARTAMENTO RELACIONES POLICIALES
JEFE: CLAUDIA PATRICIA BAELLA
SUBJEFE: LEONARDO ALCOCER FARNAN