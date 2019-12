René Zanatta alcanzó 309,540 Kph y marcó un nuevo récord en Rafaela Deportes 18 de diciembre de 2019 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

FOTOS JORGE BARRERA CARPA DE DUNLOP. La Kawasaki, un colaborador y el fotógrafo Matías Grosso. IMPRESIONANTE. René Zanatta a fondo en la recta del autódromo de Rafaela. EN BOXES. René y el periodista de LA OPINION.

Después de tanto esperar, el día llegó, para quedar grabado a fuego en el historial del autódromo "Ciudad de Rafaela", donde el nombre del protagonista y la velocidad alcanzada, tendrá su lugar en el box institucional.

Ayer, uno de los máximos ídolos del deporte rafaelino, René Zanatta, asumió el desafío, luego de haberlo preparado durante un tiempo, siempre con la plena convicción de poder lograrlo.

Durante la mañana, la gente se fue acercando a nuestro emblemático "Templo de la Velocidad" para asistir a un evento que se había preparado con una absoluta responsabilidad, por los riesgos que debía afrontar el piloto.

Un equipo de profesionales de Dunlop se instaló en una carpa en el sector de los boxes; una casilla en la que el deportista se calzó su indumentaria deportiva; además de una ambulancia de alta complejidad de la AAV, aportaban las garantías necesarias en materia de seguridad.

Algunos centenares de metros más adelante del paredón que separa a la calle de boxes de la recta principal, en otra carpa, se ubicaron los responsables de la fiscalización, enviados especialmente por la Camod.

René, con la tranquilidad lógica de una experiencia que le permitió hacer frente a los grandes desafíos que le planteó su incursión en el motociclismo y en el automovilismo, esperaba con ansiedad el momento de salir a pista.

Rodeado de familiares, amigos y una buena cantidad de periodistas, esperó la indicación de los asistentes de Dunlop para salir a pista, montado sobre la imponente Kawasaki Ninja de un litro de cilindrada y más de 230 CV.

Enfundado en un impecable mono, con botas y guantes de competición, dejó a un costado su gorra para calzarse el casco, bajar la visera y acelerar, en una primera vuelta al óvalo, para acelerar en la recta principal.

Luego de una breve detención, en la que se controló la temperatura y la presión de los neumáticos, volvió a salir, para tomar contacto por segunda vez con el pavimento del veloz escenario rafaelino.

Su marca, de 309,540 Kph, la consiguió en el primer intento. No valía la pena insistir, porque la moto llegaba a su plenitud a esa velocidad.

El registro que había establecido Gabriel Ponce de León, en el mismo sector, al marcar 306,383 Kph -sobre un Honda Civic de Súper TC2000- en agosto de 2012, fue mejorado por René sobre una moto, fijándose de esa manera un nuevo récord en el plano nacional en el trazado del Club Atlético.

Los aplausos y las emociones se sucedieron cuando el piloto volvió a los boxes. René tampoco pudo ocultar su felicidad por haber alcanzado el objetivo que se propuso hace bastante tiempo.

Se expresó con naturalidad ante cada pregunta, pero se quebró en un momento, cuando recordó que "hablamos mucho sobre este desafío con una persona que lamentablemente hoy no está" y mencionó a "Ero Borgogno, que siempre me acompañó en este sueño que hoy pude hacer realidad".

Luego de las declaraciones, llegó el momento de las fotografías, que todos quisieron llevarse como recuerdo, posando junto a René, en una jornada histórica para el deporte motor de Rafaela.

El único representante local que fue campeón argentino de motociclismo y automovilismo, demostró, una vez más, que la llama de su pasión sigue encendida.