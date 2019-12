Castellano no descarta realizar dos vetos propositivos a ordenanzas

Dos proyectos más se sumaron en la mañana de ayer, durante la reunión de Comisión del Concejo Municipal, a los cuatro que ya habían obtenido despacho, para ser votados este jueves en el recinto en lo que será una de las últimas sesiones ordinarias del calendario legislativo.

Recibieron despacho un proyecto sobre compra directa de combustible, presentado por el Departamento Ejecutivo, en virtud de la escasez y aplicando la Ley Orgánica de Municipalidades N°2756. Art- 11. A su vez se votará un pedido de condonación de deuda por obra de pavimento para un inmueble catastro Nº 24990, ingresado también por el Ejecutivo.



REUNIÓN ENTRE

CASTELLANO Y BOTTERO

Tal como el intendente Luis Castellano ya lo había dicho ante la prensa luego de la reunión de gabinete, el titular del Ejecutivo convocó a una reunión al presidente del Concejo, Germán Bottero para avanzar en temas que hoy preocupan a la administración justicialista: la actitud de la oposición.

Según fuentes confiables, en el encuentro Castellano le habría anticipado al radical que impulsaría dos vetos propositivos: el primero n relación a la ordenanza que determino que el 0.5% de la recaudación generada por la Tasa General de Inmuebles y el Registro de Derecho de Inspección sea destinado a la Asociación de Bomberos Voluntarios. En este caso, el Intendente propondría que ese porcentaje no solo vaya a esa institución, sino se comparta con Defensa Civil y la Asociación Cooperadora de Bomberos Zapadores que depende de la Policía provincial. Al respecto, se crearía una comisión revisora y podría generarse una sobretasa con tal fin.

Por otra parte, Castellano vetaría propositivamente la ordenanza Tributaria aprobada hace casi dos semanas, proponiendo que se vuelva a aplicar la formula polinómica aunque modificando uno de los índices que se toman para su determinación: reemplazar el de precios mayoristas por el índice de precios minoristas como en su momento propuso el ahora ex edil de Cambiemos, Hugo Menossi.

Hoy por hoy y en caso de que se oficialicen estos dos vetos propositivos, la oposición en el Concejo no los aceptaría.

El lunes, Castellano declaró en conferencia de prensa tras encabezar la primera reunión con su nuevo gabinete, que la ordenanza que establece el aporte para Bomberos Voluntarios tiene un costo para el Tesoro municipal cercano a los 5 millones de pesos. Y con respecto a la Tasa Municipal, según la fórmula polinómica debería aumentar un 23,5% a partir de enero, pero la oposición en el Concejo logró recortar ese porcentaje aprobado una suba del 20%. En este caso, según Castellano el Municipio resignará otros 8 millones de pesos. Por tanto, el titular del Ejecutivo se quejó porque dos decisiones del Concejo le significan una pérdida cercana a los 13 millones de pesos para el Municipio.



EL PRESUPUESTO

SIGUE SIN AVANZAR

Por otra parte, aún no está resuelto que va a pasar con el Presupuesto 2020, ya que desde la oposición le piden al Ejecutivo que actualice este proyecto en función de varias modificaciones que se produjeron en las últimas semanas, principalmente la reestructuración del gabinete municipal, y que dejan desactualizada a esta herramienta de gestión. A su vez el intendente le pide al Concejo que agilice los tiempos, que reflexione y no ponga palos en la rueda.

En medio de estos cruces los tiempos se acotan ya que la próxima semana tendrá dos días sin actividad por el 24 y 25 de diciembre.

Sólo resta la sesión ordinaria del 26 o la convocatoria a extraordinaria para el 30 de diciembre. Si hasta allí no consiguen darle despacho, habrá que esperar hasta enero del 2020.

En relación a a este tema, el flamante concejal justicialista Juan Senn señaló que “estamos trabajando para que podamos votarlo el 26 y sino a más tardar en una sesión extraordinaria el 30, ya se le pidió al Ejecutivo que readecue el presupuesto en función del nuevo organigrama, pero también es cierto que hace dos meses que se presentó. Ahora vamos a empezar a ver qué pasa con algunas partidas porque cuando se votó la tributaria y se reduce los números, el estado recaudaría menos y hay que analizar en donde se hacen los recortes. Eso es también lo que hay que considerar porque no es todo responsabilidad del Ejecutivo”.



MUCHOS PROYECTOS DE

SENN Y POCOS DESPACHOS

Con menos de una semana en la banca, el joven Juan Senn presentó 10 proyectos de ordenanza aunque sólo algunos pocos pudieron avanzar. “Nosotros lo que hicimos es presentar proyectos que salieron de la sociedad, del contacto con la gente y de sus demandas, le dimos forma y los trajimos. Este jueves tuvo despacho uno que es sobre el programa “Teencontré”, que es un registro municipal de personas que tengan un oficio presenten una base de datos sobre su idoneidad y así queden en un registro para que los puedan contratar. Muchos de los proyectos quedaron en comisión para seguir tratándolos y mejorarlos porque yo trato de buscar los consensos y ver la voluntad del resto de los concejales y también sumar la mirada de las diferentes áreas del Ejecutivo”, manifestó Senn.