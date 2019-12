Los trabajadores lácteos inician paro de 48 horas

Ante la falta de acuerdos en la negociación paritaria para actualizar los salarios, los trabajadores lácteos comenzarán esta noche una medida de fuerza que paralizará durante 48 horas la actividad en la industria lechera de todo el país, según anunció el gremio de ATILRA a través de un comunicado firmado por el Consejo Directivo Nacional que lidera el sunchalense, Héctor Ponce.

"Atento a que las cámaras empresarias del sector no hicieron lugar al pedido de actualización salarial solicitado por los trabajadores y trabajadoras de la actividad y en cumplimiento del mandato ordenado por las Asambleas de Base que se realizaron en todo el país, el Consejo Directivo Nacional, concomitantemente con la opinión del Plenario de Secretarios Generales y Delegados de Rama dispone la realización de un paro total de actividades de 48 hs; comenzando el mismo a partir de las cero horas del día jueves 19 de diciembre, finalizando a la hora 24 del día viernes 20 de diciembre", destacó ATILRA.

Asimismo, estableció que "a partir de las cero horas del día sábado 21 de diciembre y hasta las 24 horas del día domingo 22 de diciembre, se deberá trabajar exclusivamente la jornada semanal tal cual lo establece el Convenio Colectivo de la actividad, absteniéndose de trabajar el franco, como así también en dicho período no se deberán realizar horas extras".

La Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA) había convocado a un paro total el pasado 6 de diciembre que se cumplió con un alto nivel de acatamiento por parte de los trabajadores, que en algunos casos montaron piquetes en los ingresos de las plantas fabriles de esta región.

Con esta nueva medida de acción gremial directa, el conflicto del sector lácteo tiende a agravarse. "La organización gremial no se responsabiliza de las consecuencias disvaliosas que el accionar del sector industrial puede generar al quedarse con un dinero que es de los trabajadores", subrayó el sindicato.

Ante el interrogante de lo que puede suceder con la leche cruda que sale de los tambos, y que corre el riesgo de perderse, el gremio dio una sugerencia. "Si nos aseguran que hay leche que supuestamente no se recibiría por el paro, si los industriales están dispuestos a dársela a la gente que no tiene dinero para comprarla, nosotros aseguramos su recepción y su industrialización para su distribución entre la población sin recursos y participaremos, por supuesto, del correspondiente control para que esto se cumpla", indicó.

Y para evitar confusiones y la eventual circulación de noticias falsas -como ha sucedido-, ATILRA explicó a sus afiliados que "toda información oficial se comunicará a través de nuestros canales naturales de difusión".