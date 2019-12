Perotti decretó el receso administrativo en enero

El gobernador Omar Perotti firmó el decreto que obliga a todos los trabajadores provinciales a tomarse su receso anual durante el mes de enero. La disposición abarca a la administración central, organismos descentralizados, entes autárquicos y las instituciones de la seguridad social. De esta manera, el personal de las reparticiones oficiales hará uso obligatorio de la Licencia Anual Ordinaria. Además, las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar las guardias mínimas en las dependencias correspondientes.

Lo que expresa el artículo Nº 2 es que "durante el período de receso administrativo establecido por el artículo precedente, quedarán suspendidos todos los términos previstos en los procedimientos administrativos establecidos por las normas vigentes; reanundándose su cómputo a partir del primer día hábil del mes de febrero. Interín dure la suspensión, las mesas generales de entradas y salidas de todas las reparticiones comprendidas en los alcances de las medidas reservarán los escritos y actuaciones administrativas ingresadas hasta la reanudación de los términos; con excepción de los casos en los que se invoquen derechos de naturaleza alimentaria o vinculados de modo directo a la vida y salud de las personas, o aquellas actuaciones calificadas como 'muy urgentes' en los términos del artículo 40 inciso c) de la Reglamentación aprobada por Decreto-Acuerdo n! 4174/15 por la autoridad competente".

Según el portal informativo de LT10, Leonardo Ricciardino, vocero del gobierno provincial, explicó que el fundamento concreto de la medida "tiene que ver con reorganizar las áreas de la administración central", tras el cambio de gobierno.

A su vez, indicó que si bien el decreto tiene un fin principal organizativo traerá una consecuencia de ahorro muy importante: "Estamos hablando de varios millones en luz, insumos, y más. No es el objetivo principal, pero tiene esta consecuencia".



LA POSTURA GREMIAL

Consultado acerca de la medida adoptada por Perotti, Jorge Hoffmann afirmó: "No la esperábamos, pero tampoco nos sorprende porque ha habido antecedentes en este sentido y las cosas han funcionado normalmente".

En diálogo con Primera Tarde, el secretario general de ATE admitió que se trata de "una decisión del gobierno, que está dentro de sus atribuciones y facultades", aunque aclaró que el decreto contempla la posibilidad de que los ministros dispongan excepciones. Dentro de estas últimas, sostuvo el sindicalista, están las "situaciones personales" que puedan plantear los empleados particulares. "Evidentemente, la decisión apunta a contar con la mayor cantidad de trabajadores en ejercicio pleno a partir del 1º de febrero", continuó, y aseguró que en el gremio no recibieron "ninguna queja" al respecto más allá de un cierto malestar de algunos empleados con la medida adoptada.



HORARIO DE VERANO

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe informa que a partir de este miércoles 18 de diciembre comenzará a atender en su horario de verano. Durante diciembre será de 8 a 14 horas, durante enero de 2020 la atención será de 8 a 12 horas y del 1 al 14 de febrero, de 8 a 14 horas. Con posterioridad a esa fecha se retomará el horario de 8 a 18 horas. Este horario también comprende al Centro de Asistencia a la Víctima y al Centro de Mediación que funcionan dentro de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo sede Rosario está ubicada en pasaje Juan Álvarez 1516, con los teléfonos (0342) 472-1112/13. En la capital provincial la oficina está ubicada en Eva Perón 2627, con los teléfonos (0342) 457-3904/3374. Para más información o consultas sobre las delegaciones, se puede visitar el sitio www.defensoriasantafe.gob.ar o las redes sociales de la institución.