$ 10 mil y remedios gratis a jubilados con la mínima

Los jubilados cobrarán dos bonos de 5 mil pesos en diciembre y enero. Fernández también adelantó que entregarán medicamentos gratis para jubilados de la mínima.

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes dos bonos de cinco mil pesos a cobrar en diciembre y enero para jubilados que perciben la mínima, y uno de dos mil pesos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que será otorgado antes de fin de año.

En una entrevista con Telefe, el Presidente también adelantó que entregarán medicamentos gratis para jubilados de la mínima, y que pesificarán las tarifas y las congelarán hasta junio.

"Las tarifas no se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización. No vamos a aplicar aumentos y vamos a dar hasta el 30 de julio tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas. A nuestro juicio las tarifas tienen que servir al modelo productivo", puntualizó.

En este sentido, cuestionó que el actual "sistema es pensado en las empresas no en el resto de los argentinos, tienen un colchón lo suficientemente amplio para discutir un nuevo colchón tarifario".

Además, indicó que la nueva tarjeta de alimentos para mujeres desde los tres meses de embarazo y madres de hijos de hasta seis años se lanzará primero en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, y a partir de la semana que viene se extenderá a todo el país.

"Estamos lanzando a partir del martes el Plan Alimentar, un plan que a toda mujer que tiene un embarazo de tres meses o tiene hijos de hasta seis años de edad, vamos a darle 4 mil pesos mensuales si tiene un hijo o de 6 mil si tiene dos hijos o más", puntualizó.

En cuanto a las pymes, advirtió que se encuentran "en una situación muy crítica, se han endeudado mucho con el Estado" por lo que en la ley que enviarán en las próximas horas al Congreso promoverán "una amplia moratoria para regularizar su situación".



“Las tarifas no se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización. Están suspendidas en su aumento porque el gobierno de Macri suspendió aumentos que había que disponer para después de las elecciones. Se fue sin aplicar esos aumentos y nosotros no los vamos a aplicar. Hasta el 30 de junio nos vamos a dar tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas. A nuestro juicio deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden”, explicó. (Fuentes: Clarín / Infobae).