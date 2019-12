"Quiero preparar a Humberto 1º para ser ciudad" resaltó Mauro Gilabert

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - Con estas palabras Mauro Alejandro Gilbert comenzaba su discurso en la asunción de su segundo mandato. “Asumo hoy un nuevo desafío, y un compromiso aún mayor: preparar a Humberto Iº y a nuestra comunidad para ser ciudad. ¿Por qué creemos que debemos encarar este objetivo? Porque comenzamos a vivir las mismas problemáticas de una ciudad chica; porque somos un pueblo que convoca permanentemente nuevos vecinos que, en la mayoría de los casos, vienen a trabajar o estudiar. No es descabellado el argumento de los Legisladores cuando dicen "no tiene 10.000 habitantes, pero tiene un movimiento institucional y económico que la convierte en ciudad". Por eso creemos que debemos convertir a nuestra localidad en la cuarta ciudad del departamento Castellanos”.

El acto se desarrolló en la explanada de la Comuna y contó con una muy buena cantidad de asistentes y de forma especial con la presencia de la diputada Nacional Gisela Scaglia, el secretario de Gestión de la Municipalidad de Sunchales Prof. Omar Martínez, jefe de Bomberos Edgardo Ocampo, jefe a cargo de la Comisaría 7 Natalia Oyola, Presidentes comunales con mandato cumplido y el Padre José María Stuky.

Luego de la lectura del acta respectiva con la nómina de los nuevos integrantes de la Comisión Comunal, hubo entrega de certificaciones a los miembros salientes y luego la distribución de los Diplomas del Tribunal Electoral.

Asumiendo su segundo mandato frente a la Comuna de Humberto 1°, Mauro Alejandro Gilbert les manifestaba a la concurrencia: “Con mucho orgullo y emoción vuelvo a jurar como Presidente Comunal de mi pueblo. El lugar en que nací, me eduqué, trabajé y formé una familia, el lugar donde queremos seguir viviendo el resto de nuestras vidas. Como hace dos años atrás, sigo defendiendo los valores del cambio: la democracia, la calidad y transparencia institucional, y nuestras libertades”.

Más adelante del discurso y hablando del desafío de “Humberto 1° cuarta ciudad del Departamento”, decía: “…para ello debemos:

1. Avanzar en el ordenamiento territorial y en la planificación de los servicios; 2. Ampliar los servicios existentes, y pensar en el gas natural para Humberto Iº. No es una utopía, es un camino de gestión que en casi cuatro décadas no supimos o no quisimos encarar como comunidad. La obra de gas hace casi 40 años llego a Sunchales. Quizás no lo logremos en 2 años, en 5 tampoco. Pero quizás en 10 años nuestro pueblo tenga gas natural. Este año logramos marcarnos en el mapa Argentino gracias a la primera visita de un Presidente Argentino. Debemos buscar la forma de visibilizarnos para poder lograr estos objetivos.

3. Defender los valores de nuestra identidad, nuestra cultura, la idiosincrasia que nos dio forma por más de 100 años, promoviendo espacios, momentos y eventos; revalorizando nuestros 30 años de Bagna Cauda, nuestros 50 años de Escuela de Artes e Idiomas para la cual estamos trabajando de modo incansable hasta llegar a su forma definitiva. De aquél sueño de algunos, a una realización para todos;

4. Trabajamos y seguiremos trabajando la inclusión como un hecho concreto, no demagógico.

5. "La falta de educación sólo aumenta la brecha social", dijo el gobernador Omar Perotti. Vamos a seguir trabajando codo a codo con nuestras instituciones y sus necesidades, mediante la justa distribución del Fondo de Financiamiento Educativo, y la presencia permanente en nuestros establecimientos urbanos y rurales.

6. Voy a trabajar desde todos los espacios posibles, y aunque sean pocos, los seguiré buscando por un pueblo más seguro

7. Quiero convocar a los jóvenes para que participen, que no sientan vergüenza de expresar sus opiniones y deseos.

Necesitamos ser idealistas, creer que hay otros caminos posibles. Sólo tenemos que comprometernos y poner manos a la obra”.

Finalizó con un agradecimiento a su familia, a los compañeros del partido y a toda la comunidad por su confianza.

Cerrando los discurso lo hizo la Diputada Nacional Gisela Scaglia quien manifestó que desde el lugar que le toque actuar, trabajará para impulsar el proyecto: Humberto 1° cuarta ciudad del Departamento.

El cierre, a cargo del Padre José María Stuky, fue la bendición que impartió a los presentes y de forma particular a los políticos de turno.