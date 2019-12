Crearon programa de apoyo a clubes deportivos

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En reciente informe de prensa se hizo saber que la última Ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de Sunchales, la Nº 2812, estableció la implementación del Programa de Apoyo a Clubes Deportivos de la ciudad, cuyo objetivo es el fomento, la promoción y protección de dichas instituciones.

La iniciativa fue presentada por el concejal Leandro Lamberti, quien al momento de su fundamentación afirmó que “el proyecto recibió mucho análisis y aportes de todos los integrantes del Cuerpo, así como de las instituciones deportivas más importantes de la ciudad”. Luego agregó que esto “tiende a darle un apoyo aún mayor al ya brindado por el Municipio a las entidades del rubro y tiende a regularizar una situación que se viene registrando desde hace muchísimo tiempo con el pago de diversos tributos que el Estado local exige y que en la práctica no se hace y no se ha hecho nunca. Por lo tanto se da una solución definitiva a lo pasado y se busca trabajar de una manera más organizada en el futuro”.

Como primer punto, la nueva norma define como clubes deportivos a las entidades que posean domicilio legal y sede en la jurisdicción de Sunchales; constituidas como asociaciones civiles sin fines de lucro y con personería jurídica vigente; y que desarrollen actividades deportivas amateurs, federadas o no federadas, y actividades recreativas, sociales y culturales en forma habitual; entre otros requisitos.

Seguidamente, la Ordenanza dispone que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá exceptuar a aquellas instituciones que cumplan con todos los requerimientos antes mencionados, del pago de las siguientes tasas y contribuciones:

- Tasa General de Inmuebles (TGI) y cualquier otra sobretasa.

- Contribución por mejoras por obras de entubado, cordón cuneta, estabilizado granular y/o pavimento.

- Derecho de acceso a diversiones y espectáculos.

- Mensuras, planos y servicios complementarios.

- Derechos de edificación.

- Intereses resarcitorios: Intereses y recargos por deudas fiscales.

También se deja establecido que podrá exceptuarse del pago de la Tasa General de Inmuebles a todos aquellos terrenos o edificios que puedan cederse o hayan sido cedidos en carácter de comodato, a las instituciones beneficiadas en el programa.

Es importante destacar que según lo dispuesto en el artículo Nº 5, la excepción otorgada alcanza solamente a los terrenos e inmuebles en los que se desarrollen actividades relacionadas con el objeto principal de la institución deportiva.

El Departamento Ejecutivo Municipal condonará toda deuda existente que mantengan con el Estado local las entidades comprendidas por la Ordenanza.

A criterio del Departamento Ejecutivo Municipal podrán incorporarse al programa otras instituciones sin fines de lucro con sede en nuestra ciudad, ad referéndum del Concejo Municipal.

-Texto completo de la Ordenanza: https://bit.ly/2Pwqqdy