Camioneros despidieron el año con una multitudinaria fiesta Locales 18 de diciembre de 2019 Redacción Por Fue el sábado en Rosario, pudiéndose llevar adelanto pese a las contingencias climáticas y en un clima de plena algarabía y sin inconvenientes. Sergio Aladio agradeció el acompañamiento, puso en valor la presencia del intendente Pablo Javkin y llamó a "seguir construyendo un sindicalismo distinto". En este último contexto, anticipó que se postulará para un nuevo mandato.

Como se había oportunamente anunciado, el sábado 14 de diciembre en el Hipódromo de la ciudad de Rosario se llevó a cabo la gran fiesta de despedida del año organizada por el Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe, y que convocó a una multitud mayoritariamente compuesta por afiliados y sus familiares.

Pese a las precipitaciones que por momentos amenazaron con complicar al evento, desarrollado a aire libre, la convocatoria colmó las expectativas y el secretario general de la entidad, Sergio Aladio lo resumió de ese modo: "La fiesta fue maravillosa, formidable. Se dieron muchas cosas, el aguante de los muchachos que todos los días a trabajar en las rutas más allá de las inclemencias climáticas que tuvimos que soportar el mismo sábado, y una convocatoria enorme, con mucha alegría y ningún incidente. Creo con humildad que se están viendo en la realidad los objetivos que nos propusimos en esta gestión de tres años y medio, en cuanto a unir a la familia camionera".

Por otra parte, Aladio destacó especialmente la presencia en la noche de los festejos del flamante intendente de Rosario, Pablo Javkin. "Es una persona que se acercó a la institución para trabajar en conjunto. Es algo que no sucedía desde hace muchísimo tiempo, siempre la Municipalidad de Rosario estuvo alejada del Sindicato. Javkin lo hizo y se dirigió a todos los presentes dando la bienvenida y manifestando estar muy contento que la fiesta se haga en la ciudad. Para nosotros es importante que el anfitrión haya concurrido a saludarnos y sobre todo, su propuesta de trabajar en conjunto, para un gremio de servicios es fundamental".

Es preciso recordar que los espectáculos musicales fueron de primer nivel, actuando "Banda 21" y "Karina, la Princesita", y se sortearon importantes premios, una casa, autos, motocicletas, entre otros. "Hubo ganadores de distintas localidades, pero como dije siempre, lo de los sorteos era una excusa perfecta para que nos reencontremos todos los camioneros y recuperemos esos valores de familia que queremos seguir poniendo adelante de cualquier situación", dijo al respecto Aladio. "Haber terminado el año de esa manera, con tanto cariño de la gente es algo que no olvidaremos por mucho tiempo. Es algo muy lindo, emocionante", agregó.



CONTINUIDAD

"El año que viene entraremos en proceso eleccionario. Vamos a ir de nuevo por otro mandato", adelantó por otra parte Sergio Aladio. "La idea es seguir conduciendo la instancia del gremio, con todos estos delegados, colaboradores y referentes de cada una de las localidades que nos acompañan. Creo que se pueden hacer muchísimas cosas más por el gremio, construyendo un gremialismo distinto como decimos nosotros, potenciando el objetivo de ser un gremio de puertas abiertas". Continuando con un análisis de tipo político, el dirigente razonó: "Si logramos tener un crecimiento con un Gobierno que no fue favorable para los trabajadores, sólo para algunos pocos intereses económicos, imagínense qué tipo de mandato podremos hacer si tenemos un Gobierno peronista que creo que acompañará más al pueblo y al movimiento obrero. Estoy seguro que vendrá una etapa mejor con más construcciones y nuevos desafíos. Tenemos muchas ganas de seguir formando parte de un sindicalismo diferente, participativo y de cara a la gente". Finalmente, expresó "un saludo muy grande a los compañeros de Rafaela, Esperanza, Sunchales y toda esa gran y querida zona, y que pasen unas felices fiestas".



COLONIA EN RAFAELA

Desde la Delegación local se informa que se encuentra abierta la inscripción para la colonia de vacaciones edición 2019-2020 "Camioneritos", por cuanto los interesados deben dirigirse a la sede de calle Gaboto 57.