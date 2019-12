Libertad con invitación Deportes 18 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Libertad de Sunchales también estará habilitado para disputar el torneo Regional Amateur. En las próximas horas se hará oficial la licencia otorgada por el Consejo Federal por tres años y que habilita a los clubes a poder participar de la edición que se avecina.

Junto a los Tigres, también la recibirán Atlético San Jorge (que no había podido ganar el torneo de la Liga San Martín, ya que lo hizo Atlético Sastre) y Costa Brava de General Pico, La Pampa, sumándose a las primeras ocho informadas hace unos días. En ese grupo estaban Guaraní Antonio Franco de Posadas, y el equipo Ciudad de Bolívar, gerenciado por Marcelo Tinelli, que tanta polémica levantó ya que no ha jugado todavía oficialmente.

Recordemos que quienes la reciban deben cumplir con una serie de requisitos, como trayectoria en torneos del Consejo Federal, infraestructura, entre otros puntos. De manera extraoficial la dirigencia de los Cañoneros había anticipado que aceptaría la invitación, en caso de concretarse, y por lo tanto la Liga Rafaelina tendría cuatro equipos jugando el certamen, junto a Ben Hur, 9 de Julio y Brown.

No sería el mismo caso en otras Ligas de la provincia y el país. La demora en conocerse la oficialización de la fecha de comienzo (fines de enero o principios de febrero) del torneo, tiene que ver en falta de documentación para avalar algunas Ligas en parte, pero también porque muchos clubes están cerrando los presupuestos para intervenir.