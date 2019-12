#PreguntaMas: campaña para mujeres con cáncer de mama Información General 18 de diciembre de 2019 Redacción Por La iniciativa propone que en lugar de hacerse preguntas que no ayudan, como “por qué a mí”, las pacientes accedan a información útil y pasen a preguntarse aquello que les permita conversar con el médico para orientar el abordaje terapéutico con el objetivo de conservar una buena calidad de vida, ver impactado el día a día lo menos posible y obtener el tratamiento que más beneficiará a cada una.

“¿Por qué a mí?”, “¿por qué no compartí más tiempo con mis hijos?” o “¿por qué no aproveché para viajar más?”. Tras un diagnóstico como el de cáncer de mama, en una primera instancia es inevitable que aparezcan cuestionamientos de este tipo. De todos modos, el laboratorio Novartis, con el auspicio de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) y de las asociaciones Macma y Donde quiero estar, lanzó la campaña #PreguntaMas, para promover que las pacientes superen esa etapa y den lugar a preguntas más positivas que puedan impactar significativamente en el pronóstico y el manejo de su enfermedad, con foco en conservar su calidad de vida.

La campaña propone que las mujeres pasen a hacerse preguntas tales como “¿qué puedo hacer para estar mejor?”, “¿cómo puedo conservar un estilo de vida lo más parecido al actual?”, “¿qué tipo de tratamiento es el que más me beneficiará?”, “¿quiénes y cómo pueden ayudarme a sobrellevar esta etapa?”, entre otras.

La campaña #PreguntaMas incluye un spot que está siendo viralizado en redes sociales. Esta pieza audiovisual, interpretada por pacientes reales de nuestro país, muestra escenas adonde las mujeres primero se hacen esas preguntas que no ayudan y luego pasan a realizarse aquellas que sí pueden tener un impacto significativo en sus vidas. También se desarrolló específicamente el sitio web www.preguntamas.com, que ofrece información sobre cáncer de mama orientada a pacientes y familiares, para que vayan a la consulta médica mejor preparadas, con más conocimiento y puedan aprovechar para preguntar o conversar con su médico todo aquello que necesiten.

“El diagnóstico es una etapa crítica, que sorprende, desacomoda y, a veces, paraliza. Es frecuente que nos abrumemos con pensamientos negativos. Lo importante es que sea sólo una parte de un proceso y que la paciente cuente con herramientas y el apoyo necesario para hacer un clic y salir adelante, priorizando concentrar los esfuerzos en aquello que sí puede ayudarla a estar mejor. Por eso, campañas de este tipo les hacen mucho bien a las mujeres con cáncer de mama, refirió Marta Mattiussi, Presidente de Macma.

“Preguntar es el primer paso para el tratamiento correcto. Desde Novartis, estamos convencidos de que con información, un diálogo genuino entre médico y paciente, instancias de contención familiar, social o el que pueden brindar organizaciones de pacientes, y el mejor tratamiento farmacológico para cada caso, las pacientes con cáncer de mama podrán atravesar esta etapa de la mejor manera”, sostuvo Monique Clúa, Gerente General de Novartis Oncología para Cono Sur de Latam.

Para Victoria Viel Temperley, Directora y Fundadora de la Fundación Donde Quiero Estar, la incertidumbre y el desconocimiento son enemigos de un buen manejo de una enfermedad oncológica. La información empodera y permite tomar las riendas de la propia vida. Las organizaciones de pacientes estamos para ayudar y ofrecer cada una diferentes instancias que permitan atravesar mejor el cáncer. De todos modos, cada paciente sabe lo que le cuesta el día a día y siempre la situación es más difícil si no se logra conocer la enfermedad, o no se sabe qué es lo que se puede hacer para sentirse mejor”.

“A muchas mujeres les preocupa si se les caerá el pelo, si deberán dejar de trabajar, si tendrán que quedarse en su casa con muchos síntomas incómodos. Aparecen inquietudes concretas, que tienen que ver con situaciones del día a día. El equipo médico, organizaciones de pacientes como la nuestra y buenas fuentes de información estamos para dar respuesta a estas dudas y llevar algo de tranquilidad para acompañar el proceso”, agregó Marta Mattiusi.

“En los últimos años ha cambiado dramáticamente el abordaje de muchas enfermedades oncológicas: mejoraron los métodos de diagnóstico, los tratamientos tienen menos efectos adversos, en muchos casos la persona puede seguir llevando una vida normal y ni siquiera internarse. Depende de muchos factores, como el subtipo de enfermedad, su estadio o el tipo de tratamiento que el médico considere más indicado, entre otros. Lo importante es que la paciente recorra el camino que le toca con la menor incertidumbre posible y con contención”, subrayó Victoria Viel Temperley.

El cáncer de mama afecta a unas 21 mil argentinas por año[1]. Suele desarrollarse en mujeres de entre 45 y 70 años y, si se detecta a tiempo, tiene una tasa de curación elevada[2], de allí la importancia del diagnóstico temprano. Un alto porcentaje de los casos puede detectarse tempranamente si se llevan adelante los controles recomendados, lo que resalta la importancia de la realización periódica de mamografías o ecografías mamarias, según indique el especialista[3].



