Barovero frente a Salah y estrellas del Liverpool Deportes 18 de diciembre de 2019 Redacción Por El arquero surgido en Atlético y que se consagrara con River, jugará uno de los partidos más importantes de su carrera en el Mundial de Clubes

FOTO WEB FIGURA./ Marcelo Barovero ha sido clave para Rayados de Monterrey.

Liverpool y Rayados de Monterrey, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, se enfrentarán este miércoles desde 14:30 (hora Argentina) en una de las semifinales del Mundial de Clubes que se disputa en Doha.

La escuadra que tiene como arquero a Marcelo Barovero, si bien tiene una gran diferencia respecto a la calidad de plantilla con su rival, sabe que tiene una oportunidad de hacer historia, ya que de ganar, derrotaría a un equipo que no pierde en su liga desde hace casi un año y además llegaría a la gran final del torneo continental.

Liverpool, en diecisiete partidos disputados en la actual Premier League, ha alcanzado dieciséis triunfos y un empate. Eso permite a los de Anfield liderar con diez puntos de ventaja sobre el Leicester y estar más cerca que nunca de lograr un título que se resiste desde 1990. Durante la conferencia de prensa previa al duelo que se disputará en el Estadio Internacional Khalifa, el técnico germano Jürgen Klopp mostró su “máximo respeto por el Monterrey”.

El conjunto inglés no podrá contar con tres jugadores básicos en el esquema defensivo (los centrales Joel Matip y Dejan Lovren, así como el mediocentro brasileño Fabinho). Sin embargo, los que no faltarán a la cita, salvo decisión técnica, serán los integrantes del tridente ofensivo compuesto por el brasileño Roberto Firmino, el egipcio Mohamed Salah y el senegalés Sadio Mané. Ante este poderío al frente, Antonio Mohamed se ha dicho preparado en caso de que tengan que defender demasiado atrás en su cancha.

Monterrey se clasificó a esta instancia con victoria por marcador de 3-2 en contra del Al Sadd, el equipo local del torneo. En ese encuentro convirtieron para los mexicanos otros dos ex River, Lionel Vangioni y Rogelio Funes Mori.



GANO FLAMENGO

Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, le ganó ayer 3 a 1 a Al-Hilal de Arabia Saudita, en una de las semifinales del Mundial de Clubes que se juega en Doha. El ganador de la Liga de Campeones de Asia había arrancado en ventaja, a través de un tanto de Salem Al Dawsari, a los 18 minutos del primer tiempo. Sin embargo, en el complemento el equipo brasileño lo dio vuelta con tantos de Giorgian de Arrascaeta, Bruno Henrique y Albulayhi (en contra), a los 4, 33 y 37 del complemento, respectivamente.

Flamengo enfrentará el sábado en la final del certamen al vencedor del duelo que protagonizarán este miércoles Liverpool y Rayados de Monterrey.



PROBABLES EQUIPOS

Monterrey: Marcelo Barovero; César Montes, Nicolás Sánchez, Leonel Vangioni, Jesús Gallardo y John Stefan Medina; Jonathan González, Carlos Rodríguez y Dorlán Pabón; Rogelio Funes Mori y Rodolfo Pizarro. DT: Antonio Mohamed.

Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joseph Gomez, Virgil Van Dijk y James Milner; Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Xherdan Shaqiri y Sadio Mane; Mohamed Salah y Roberto Firmino. DT: Juergen Klopp.