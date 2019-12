Eugenia Tobal presentó a su hija Ema Sociales 18 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Eugenia Tobal fue mamá por primera vez el sábado pasado cuando dio a luz a Ema, fruto de su relación con Francisco García Ibar, con quien está en pareja hace dos años.

Todavía desde el hospital en el que nació su hija, la actriz de 44 años compartió una foto en su cuenta personal de Instagram y reveló sus primeras sensaciones como mamá. “No encuentro palabras para definir este sentimiento tan indescriptible. Lo que sí sé es que nos ha cambiado la vida en un instante”, escribió en la red social en la que tiene más de un millón de seguidores.

“Ese instante en que ella llegó a nuestras vidas nos transformó”, agregó junto a la imagen que publicó de Ema, envuelta en una mantita blanca con corazones rosas, publicó Teleshow.

También le dedicó unas románticas palabras a su pareja, a quien conoció a través de Mariano Zabaleta. “Tengo al compañero más maravilloso y no pude haber elegido mejor para que sea padre de Ema. Gracias, mi amor. te amo. Sos un padrazo”.

“Ya nada es igual. Todo es perfecto. Gracias por los mensajes de amor, bendiciones y buenos deseos. Llegaron y llegan a cada minuto. Aquí, Ema. Nuestra cachorrita”, agregó en el posteo en el que presentó a su hija.

Francisco, por su parte, publicó la misma foto que su pareja en su cuenta de Instagram. "La mañana más linda de mi vida. El amor más puro e infinito que se puede sentir. Se me movió el tablero", indicó el adiestrador de perros.

“Desbordado de amor. Cachorra de mi corazón. No existo más que para vos. Soy ella. Sigo hipnotizado mirándola y llorando de emoción. Es inexplicable. Gracias a todos los médicos. Gracias gracias gracias gracias @eugeniatobal. Sos todo. Es un milagro, un sueño. Gracias por existir. Gracias al universo. Tremenda familia”, destacó García Ibar.

La actriz respondió con un tierno comentario: “Te amo, amor. Hicimos un buen trabajo. Ella es todo”, resaltó sobre Ema.



Por qué Ema



En julio pasado, Eugenia Tobal anunció que su hija se llamaría Ema y explicó el especial motivo por el que eligió dicho nombre junto a su pareja. “Ema significa fuerza, mujer con fortaleza. Si algo tendrá en su ADN es justamente fuerza. Fuerte es quien encara, quien no huye, quien muestra sin miedo su identidad, no se rinde y es capaz de vivir con alegría y coraje. Ema es nuestra beba”, explicó la actriz cuando reveló el nombre que había elegido la pareja para su hija.