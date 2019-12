Romeo se sumaría a las juveniles Deportes 18 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Bernardo Romeo, ex manager de San Lorenzo, es candidato a ser el nuevo coordinador de las juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino. Según informaron fuentes de AFA a NA, existen negociaciones con el ex delantero, campeón en Malasia 1997 con la Sub 20, para reemplazar a Hermes Desio, quien no renovará contrato para marcharse a Talleres de Córdoba.

En caso de concretarse, esta será la primera experiencia de esta índole para Romeo, ya que luego del retiro fue durante un tiempo manager de San Lorenzo. Formado en las juveniles exitosas de José Pekerman, sería el quinto de esa camada en sumarse al proyecto de AFA debido a que en la actualidad ya están Lionel Scaloni y Walter Samuel (en la Selección mayor) y Pablo Aimar y Diego Placente, en las juveniles.



RAMON DIAZ A LIBERTAD

El riojano Ramón Ángel Díaz se convirtió en el nuevo entrenador de Libertad de Paraguay, según anunció el propio club. El DT, de 60 años, cerró su llegada luego de reunirse con Horacio Cartés, ex presidente de ese país y hombre fuerte de la directiva de esa institución.

Díaz, que firmó por un año con el "Gumarelo", trabajará con Emiliano Díaz y Osmar "Malevo" Ferreyra como ayudantes de campo y el preparador físico será Jorge Pidal.



LA SALIDA DE SCHIAVI EN BOCA

El entrenador Rolando Schiavi dijo estar "satisfecho" por haber pasado cuatro años como técnico de la Reserva de Boca, cargo del que fue cesado por la nueva Comisión Directiva y el encargado de la actividad en el club, Juan Román Riquelme.

"No fue una decisión comunicada, ni argumentada por quienes la resolvieron, pero la respeto", explicó Schiavi a través de su cuenta oficial de Instagram. Juan Román Riquelme, el nuevo encargado del fútbol de Boca, decidió reemplazar a casi todos los responsables de las divisiones menores del club, entre ellos al "Flaco" Schiavi y a Oscar Regenhardt.