Sorteo favorable para Boca, River algo difícil Deportes 18 de diciembre de 2019 Redacción Por COPA LIBERTADORES

River, actual subcampeón, tuvo anoche un desafiante sorteo de grupos para la Copa Libertadores 2020, donde Boca, que busca renacer y lograr su séptima corona, quedó encuadrado en una zona, a priori, más accesible. El "Millonario", como cabeza del Grupo D, se medirá contra San Pablo de Brasil, Liga de Quito de Ecuador y Binacional de Perú (los dos últimos locales en la altura), mientras que el "Xeneize" hará lo propio al frente de la zona H frente a Libertad de Paraguay -dirigido por Ramón Angel Díaz-, Caracas de Venezuela y un equipo surgido de la clasificación que podría ser DIM de Colombia, Táchira, Bolivia 3 y Atlético Tucumán, otro representante argentino.

Además, Racing, que llegará como vigente campeón de la Superliga, se ilusiona luego del sorteo realizado en Asunción del Paraguay, ya que se cruzará con Nacional de Uruguay, Alianza Lima de Perú y Estudiantes de Mérida de Venezuela.

Otro representante local que deberá pelear con todo por la clasificación a segunda ronda será Defensa y Justicia, subcampeón de Superliga pasada, que se exigirá a fondo contra Olimpia de Paraguay, Santos de Brasil y Delfín de Ecuador.

Por último, Tigre, campeón de la primera edición de la Copa de la Superliga y que actualmente pelea el ascenso en la Primera Nacional, tendrá el desafío de enfrentar a Palmeiras de Brasil, Bolívar de Bolivia y un rival de la clasificación que saldrá de Cerro Largo de Uruguay-Palestino o Corinthians- Progreso/Barcelona de Ecuador.



La fase de grupos:

Grupo A: Flamengo (BRA), Independiente del Valle (ECU), Junior (COL) y G1.

Grupo B: Palmeiras (BRA), Bolivar (BOL), Tigre (ARG) y G2.

Grupo C: Peñarol (URU), Colo Colo (CHI), Atlético Paranaense (BRA) y Bolivia 2.

Grupo D: River Plate (ARG), San Pablo (BRA), Liga de Quito (ECU) y Binacional (PER).

Grupo E: Gremio (BRA), Universidad Católica (CHI), América de Cali (COL) y G4.

Grupo F: Nacional (URU), Racing Club (ARG), Alianza Lima (PER) y Estudiantes de Mérida (VEN).

Grupo G: Olimpia (PAR), Santos (BRA), Delfín (ECU) y Defensa y Justicia (ARG).

Grupo H: Boca (ARG), Libertad (PAR), Caracas (VEN) y G3.

Cabe acotar que Atlético Tucumán disputará la fase previa, ante el tercer clasificado de Bolivia.

La final se disputará el 21 de noviembre en el Maracaná de Río de Janeiro.



COPA SUDAMERICANA

Previamente, se sorteó también en Asunción la Copa Sudamericana. La curiosidad se dio con Unión de Santa Fe que deberá enfrentar al Atlético Mineiro, que fue el rival al cual Colón le ganó en semifinales de dicho torneo en este año.

Estos son los cruces de la primera fase:

Coquimbo Unido (CHI) vs. Aragua (VEN); Vasco da Gama (BRA) vs. Bolivia 4; Bolivia 2 vs. Emelec (ECU); Zamora (VEN) vs. Plaza Colonia (URU); Bolivia 1 vs. Melgar (PER); Atlético Grau (PER) vs. River Plate (URU); Unión (ARG) vs. Atlético Mineiro (BRA); Bahía (BRA) vs. Nacional (PAR); Fénix (URU) vs. El Nacional (ECU); Atlético Nacional (COL) vs. Huracán (ARG); Sol de América (PAR) vs. Goiás (BRA); Mineros de Guayana (VEN) vs. Sportivo Luqueño (PAR); Vélez Sarsfield (ARG) vs. Aucas (ECU); Millonarios (COL) vs. Bolivia 3; Lanús (ARG) vs. Universidad Católica (ECU); Deportivo Cali (COL) vs. River Plate (PAR); Argentinos Juniors (ARG) vs. Sport Huancayo (PER); Fluminense (BRA) vs. Unión la Calera (CHI); Huachipato (CHI) vs. Deportivo Pasto (COL); Real Garcilaso (PER) vs. Audax Italiano (CHI); Independiente (ARG) vs. Fortaleza (BRA); Llaneros de Guanare (VEN) vs. Liverpool (URU).

El 29 de diciembre se conocerán los clasificados de Bolivia. La final de la Copa Sudamericana está prevista para el 7 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En el evento, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, agradeció por la temporada 2019 y felicitó especialmente a la afición de Colón de Santa Fé por el show que brindaron en la final de la Sudamericana ante Independiente del Valle. Además, anunció que habrá un aumento en los premios para los campeón de la Libertadores de 3,5 millones de dólares en total.



ESTUVO RIQUELME

Pese a que recién asumirán formalmente funciones este jueves tras el triunfo en las elecciones, Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, presidente electo y futuro vice segundo de Boca, estuvieron en Asunción para seguir de cerca el sorteo. Previo al arranque de la determinación de los grupos, Riquelme recibió un reconocimiento por parte de Conmebol, de mano del presidente Alejandro Domínguez.