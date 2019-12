Sigue cortado el servicio de trenes de pasajeros

Trenes Argentinos informó este martes que continúan resentidos los servicios que conectan Buenos Aires con Córdoba, Rosario y Tucumán por un piquete ajeno a la empresa. De esta manera, el servicio se verá interrumpido por tiempo indeterminado debido a un corte de vías realizado en cercanías de Arroyo Saladillo. Según consta en el parte de prensa emitido por dicha empresa estatal, Trenes Argentinos sigue a la espera de las gestiones que la concesionaria Nuevo Central Argentino (NCA), la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, el Juzgado Federal N°4 y la Fiscalía Federal N°1, están llevando a cabo para despejar la vía y solucionar el conflicto vecinal. Una vez que el corte sea levantado los servicios volverán a funcionar con normalidad. Los pasajeros podrán solicitar el reintegro de su pasaje mediante la web o en las boleterías. Para más información comunicarse con el 0800-222-8736 (TREN).



"ESTA CANCELADO"

Al igual que el pasado viernes, este Diario se contactó con un representante del Nuevo Central Argentino (Ferrocarril Mitre) de nuestra ciudad, quien dio fe de que el servicio de trenes de pasajeros está cancelado y que se espera que se normalice en las próximas horas. "Igualmente, los trenes de carga continúan pasando por Rafaela de manera normal. Acá no hay ningún representante de la empresa Trenes Argentinos, que es del estado, con lo cual mucha información del motivo que ha llevado a que se genere este problema no tenemos".



LO SUCEDIDO

Tal como habíamos mencionado en nuestra edición del último sábado, con respecto al suceso acontecido, una mujer de 28 años murió en la medianoche del pasado jueves 12 de diciembre cuando un árbol se desplomó sobre su casa de Villa Gobernador Gálvez en medio de la violenta tormenta que se desató con vientos de hasta 100 km/h. La casa de la joven está a unos metros de la vía por donde transita el Nuevo Central Argentino, un conjunto de viviendas donde se podía ver en construcción la que estaba levantando su hermana con su cuñado. Está a la altura de Magallanes y Libertad, pero no da a la calle, sino al mismo terreno donde se levantan los eucaliptos y el pequeño caserío. El temporal fue principalmente de viento y arrancó alrededor de las 22 para extenderse durante toda madrugada, causando destrozos en domicilios particulares, con techos que salieron volando y más de 170 árboles caídos en Rosario y en localidades aledañas. La mujer fallecida fue identificada como Yoana Pinto, de 28 años, madre de cuatro hijos e integrante de la Corriente Clasista Combativa, que vivía una humilde casa del barrio Eucaliptal. De hecho, el mismo jueves por la mañana se realizó una movilización. Ofelia, una vecina del barrio, la recordó: "Era mamá de cuatro chiquitos, militante de la CCC. Es un lugar muy muy humilde, lleno de eucaliptos, con árboles grandes, muy viejos, donde vive muchísima gente, familias con niños".



"PASO VARIAS VECES"

No obstante, según una crónica del Diario La Capital, Hugo Martín Da Ros, de 30 años y con una hija de cinco y cuñado de Joana, afirmó que "no es la primera vez que pasa esto. Hace cuatro años un árbol mató un chico también en una tormenta, pero nadie nos dio bola", narró el hombre, quien luego agregó que "se tiran la pelota unos a otros. En la Municipalidad nos dicen que el asunto de los árboles lo tenemos que ver con el NCA porque son terrenos ferroviarios, y en el ferrocarril dicen que es un tema municipal. Se echan la culpa entre ellos y nosotros seguimos aquí", se quejó, y aclaró que quien estaba cortando los troncos era un vecino del lugar", y luego comentó también que "los vecinos cortaron la vía del ferrocarril con troncos y ramas. Vino un milico del NCA y nos dijo que podían sacar algunos árboles, pero que antes teníamos que despejar la vía", contó Hugo. Pero esa posibilidad no estaba en el ánimo de los habitantes de la zona. La tormenta había pasado, pero la bronca continuaba. El caso fue denunciado en la comisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez y recayó en la fiscal de la Unidad de Homicidios Culposos Mariana Prunotto, quien dio intervención al Gabinete de la Policía de Investigaciones para toma de testimonios, levantamiento de rastros, pericia fotográfica y planimetría, informó el MPA.