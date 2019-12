“Volvieron a repetirse los mismos errores” Locales 18 de diciembre de 2019 Redacción Por Así lo expresó Rubén Ferrero, vicepresidente de CRA y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Rafaela, en virtud de los anuncios del gobierno nacional sobre retenciones para el sector agropecuario.

Todas las entidades del sector agropecuario en mayor o menor medida recibieron muy mal los anuncios del gobierno nacional sobre retenciones y los fantasmas del pasado se reavivan. La medida anunciada comienza dejando sin efecto las retenciones que estableció el gobierno de Mauricio Macri, y ahora son reemplazadas por el cobro de derechos de exportaciones que casi duplican el valor de aquellas, en general.

Uno de los dirigentes ruralistas que analizó el actual panorama es Rubén Ferrero, vicepresidente de CRA y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Rafaela. “Lo primero que tenemos que ver y analizar es que se siguen cometiendo los mismos errores del pasado. Si analizamos la actual situación de la Argentina nos damos cuenta que no comenzó hace un año o hace tres o hace cinco, nos damos cuenta que el país empezó en 2011 con un parate, una recesión de la actividad económica y si nos retrotraemos al 2008 vemos que se implementaron en argentina todas las medidas que está pretendiendo implementar el gobierno en este momento; mayores impuestos, suba de retenciones, cepo, control cambiario y todo esto está demostrado que fracasó del 2008 al 2011 que comenzó la recesión que se está atravesando hasta la actualidad”, enfatizó el dirigente rural.

Ferrero continuó diciendo que “hay que tener presente que la situación del sector que nosotros representamos en el 2008, 2009, 2010, conforme a los precios de los commodities a nivel internacional era totalmente distinta a la de hoy, en muchos casos duplicaba los precios actuales, lo que quiere decir que la pretendida suba de retenciones en un primer momento con este decreto del último viernes, nos quieren explicar que es lo mismo que se hizo en el 2018 y nosotros como entidad en su momento cuando en ese momento el presidente Macri implementó una suba no de porcentajes sino de 4 pesos por dólar que se iba a ir diluyendo en el tiempo y conforme a un cronograma del 2020 de desaparición de las retenciones; hoy nos encontramos más allá de que nos digan que es lo mismo de ese momento, por el aumento que tuvo el dólar no es así, estamos elevando 5 puntos promedio las retenciones. Esto es malo para la producción”.

A su vez el vicepresidente de CRA dijo que con las medidas adoptadas en el pasado, se perdieron en ese momento 10 millones de cabezas de ganado, hubo la menor siembra de trigo en cien años, no había capacidad exportables de ninguno de los productos, se sembró mucho menos maíz. Por eso el ruralista insistió con que se repiten las recetas del pasado que no funcionaron.

“Es fácil desde el gobierno nacional decir hago caja subiendo impuestos, lo que hay que analizar es que perjuicios le trae a la economía a futuro este tipo de decisiones. No hay dudas de que el sector no tiene capacidad de afrontar nuevas subas de impuestos y los productores están con mucho malestar, de hecho se están movilizando en distintas partes a través de an cada sambleas y reuniones. Y aunque el gobierno quiera decir que es lo mismo del 2018, no lo es porque no es una suma fija sino un porcentaje y los porcentajes no tienen poder de licuarse en el futuro, la retención para que todo el mundo lo entienda es sacarte directamente un 30% de tu facturación”, indicó Ferrero.

No caben dudas de que la relación entre el sector agropecuario y la gestión de Alberto Fernández no arrancó bien y que los referentes de las diferentes entidades no lo ocultan.

“Si nosotros analizamos los dólares que ingresaron al país en los últimos años lo que vemos es que ingresaron como consecuencia de la producción agropecuaria. Argentina necesita que el sector productivo agropecuario y toda la cadena agroindustrial crezcan porque es la manera de que más rápido ingresen divisas al país y con estas medidas está terminado a futuro con la producción argentina. Es muy difícil que ingresen divisas cuando algo cae muchísimo productivamente y lo que venimos diciendo y lo podemos probar es que si las actividades productivas crecen y crecen las exportaciones el ingreso de dólares es mayor y no necesitas matar al productor que te está generando las riquezas”, finalizó Ferrero.