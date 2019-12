Susanense robaba combustible al patrón, y fue descubierto Policiales 18 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Ante autoridad de la Subcomisaría 16ª un hombre manifestó que desde galpones sitos en un predio rural de Susana, había notado la falta de importante cantidad de gasoil. Y aportó que allí vive un empleado al que identificó como José R., y que no estaba seguro pero que suponía que podría resultar autor de las sustracciones.

Esto quedó confirmado, según el denunciante, cuando arribó al campo y observó que dicho empleado estaba junto a Ricardo José F., y a su lado se ubicaba una camioneta, sobre la cual había tres tachos de 200 litros cada uno cargados con gasoil.

En consecuencia, policialmente se dio inicio a actuaciones tal como lo determina la ley.



VENDIA POR "FACE"

Un teléfono celular robado hace aproximadamente un mes, era ofrecido a la venta por una red social, y el aparato fue recuperado por personal de la Policía de Sunchales. Y a Adrián V. se le inició una causa por encubrimiento, luego de que en una denuncia se señaló que desde una vivienda de San Juan al 700 había sido robado un teléfono celular propiedad.

Al respecto, se agregó que en una publicación en Facebook se observó que Julio G. ofrecía a la venta dicho aparato de comunicación, y que al ser contactada dicha persona dijo que había comercializado el celular.

Por ello se entrevistó a las partes involucradas y posteriormente se recuperó el celular, notificándose a Adrián V. del inicio de una causa por encubrimiento.



MOTO RECUPERADA

Uniformados de la Seccional 2ª, en 500 Millas y E. Gaitán visualizaron a tres individuos circulando a excesiva velocidad en una motocicleta, y que al percatarse de la presencia policíaca abandonaron el lugar y posteriormente descartaron el vehículo de mención en el cruce de C. Pringles y C. de Sunchales

Por ello se procedió al secuestro de una Guerrero Trip, y luego se estableció que había sido robada momento antes en la calle Mainardi al 500.