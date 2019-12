Rafecas y Crous, los elegidos de Fernández Nacionales 18 de diciembre de 2019 Redacción Por El Presidente propuso al juez Rafecas como Procurador General de la Nación. Y al fiscal Félix Crous para la Oficina Anticorrupción.

BUENOS AIRES, 18 (NA).- El presidente Alberto Fernández propuso al juez federal Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación, lugar que ocupa de forma provisoria Eduardo Casal. Para conseguir su aprobación, el gobierno necesitará los votos de dos tercios de los presentes en la Cámara de Senadores, por lo que deberá lograr el apoyo de la oposición.

La última en ocupar el cargo fue la abogada Alejandra Gils Carbó. La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, fue quien confirmó anoche la designación de Rafecas durante la cena anual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

"El Poder Ejecutivo enviará, en breve al Senado, el pliego del juez federal Daniel Rafecas, para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación", manifestó.

Rafecas tiene 52 años y más de 30 años de trabajo en los Tribunales Penales, en donde ocupó diversos cargos de la carrera judicial. En 2004, fue designado por Néstor Kirchner en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3. En los últimos 15 años se dedicó a investigar delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar.

Además, intervino como magistrado en la causa por el memorándum con Irán impulsada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra el gobierno de Cristina Fernández. En esa causa, Rafecas desestimó la denuncia del fiscal, pero luego él fue desautorizado por la Cámara Federal, por lo que la causa continuó.

Al igual que Fernández, es docente en la Facultad de Derecho de la UBA, donde compartieron espacio en el departamento de Derecho Penal.

Fernández recibió a Rafecas en la Casa Rosada, para dialogar respecto de los pasos a seguir, ya que la oposición deberá apoyar la nominación para que se apruebe el pliego y se ocupe un cargo que está vacante desde 2015. Para formalizar al procurador general, el Poder Ejecutivo necesita la mayoría especial del Senado, lo que equivale a los dos tercios del cuerpo.



CROUS A CARGO DE LA

OFICINA ANTICORRUPCIÓN

Por otra parte, Fernández anunció que el fiscal Félix Crous, ex titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), estará a cargo de la Oficina Anticorrupción (OA) y reemplazará a Laura Alonso.

El primer mandatario aseguró que el cargo dejará de depender de Presidencia para tener mayor autarquía. "Le he propuesto el cargo a Félix Crous, el fiscal, que lo aceptó", confirmó el jefe de Estado en una entrevista televisiva.

"Vamos a dejar de que dependa del Presidente y que opere con autarquía y autonomía y que haga lo que tenga que hacer", señaló.



CON EMPRESARIOS

Fernández almorzará hoy en la sede de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la entidad que enrola a las 500 compañías más importantes del país. Esa institución está integrada por empresas como Techint, Arcor, Pérez Companc, Irsa, Fiat Argentina, Mercado Libre, Globant, el Grupo Clarín y Cablevisión, entre otros.

AEA fue una de las entidades que más se identificó con las políticas del ex presidente Mauricio Macri, pero varios de sus miembros venían alertando sobre el daño que la caída del consumo estaba provocando en sus empresas, como en el caso de la alimenticia Arcor. Se espera que desde AEA manifiesten algún grado de preocupación por medidas como la doble indemnización y el aumento de las retenciones.

Pero sobre todo los empresarios querrán saber de primera mano cuáles serán las medidas para reactivar el consumo, más allá de la ayuda social, y qué ocurrirá con la renegociación de la deuda, clave para bajar las tasas interés y normalizar el mercado.



CON LA IGLESIA

Además, Fernández tiene prevista para hoy una reunión en la Casa Rosada con la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en medio de su convocatoria a todos los sectores contra el hambre y de la tensión con los prelados por el nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

El jefe de Estado recibirá este miércoles a las 11:00 a la cúpula de la Iglesia, liderada por monseñor Oscar Ojea, en el marco de un saludo protocolar por la Navidad y para dar las felicitaciones tardías por la asunción presidencial.