Diputados analizará el proyecto de emergencia

BUENOS AIRES, 18 (NA).- Cinco ministros nacionales y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, defenderán hoy en un plenario de comisiones el proyecto ómnibus de emergencia que ayer ingresó a la Cámara de Diputados y está previsto que sea votado el jueves en el recinto si el oficialismo reúne quórum.

El plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Legislación General, se reunirá a partir de las 9:00 en el anexo C de la Cámara baja, donde cada funcionario del Gobierno nacional tendrá cerca de 20 minutos para exponer y responder preguntas acerca de esta iniciativa de 86 artículos, que entre otros aspectos suspende el pacto fiscal y delega facultades excepcionales al Poder Ejecutivo para reasignar partidas por el término de 180 días.

En Diputados expondrán los ministros Martín Guzmán Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Ginés González García (Salud) y Claudio Moroni (Trabajo); además de Marcó del Pont.

El paso previo para el debate y eventual firma de dictamen se produjo este martes con la constitución de las comisiones y designación formal de las autoridades respectivas: al frente de Presupuesto quedó el neuquino Darío Martínez, al tiempo que en Legislación General se acordó que encabece la bonaerense Cecilia Moreau.

Mientras que el Frente de Todos se encolumnará sin fisuras detrás del proyecto oficial, el debate se da en las filas de Juntos por el Cambio y allí no había uniformidad de criterio, pero una mayoría tenía intenciones de dar quórum y votar en contra.

Sin embargo, los diputados de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica se reunieron en el Congreso luego de que el Gobierno enviara este martes el proyecto a la Cámara de Diputados y decidierion por "unanimidad" no acompañar la ley ómnibus de emergencia económica y anticiparon que tampoco darán quórum a la sesión de este jueves. Para la oposición, el texto "significa anular el Congreso Nacional delegando todas sus funciones constitucionales en el Poder Ejecutivo Nacional".

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, fustigó el proyecto ómnibus de emergencia, al sostener que busca "desguazar al Congreso" dado que conlleva una muy grande "delegación de facultades" al Poder Ejecutivo. Según el diputado radical, dicha cesión de facultades "supera ampliamente a la que se dispuso en la ley de Emergencia de 2002" bajo el Gobierno de Eduardo Duhalde, y tampoco se justifica ya que a su criterio el país "no está atravesando una crisis como la que se inició en 2001".

En sintonía con Mario Negri, el designado vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), señaló a NA que el proyecto ómnibus del Gobierno "declara una emergencia muy amplia, con excesivas delegaciones de facultades".

Admitió que hay "algunas razonables como la cuestión de la deuda pública pero hay otras en materia de reorganización de los entes descentralizados del Estado que, con fines políticos, pone pendiendo de un hilo a varias estructuras estatales como la AFI, la UIF, la AFIP, la ANSES".

En diálogo con esta agencia, Laspina advirtió que los jubilados que "cobran algo más que la mínima" se llevarán la peor parte ya que serán obligados a "renunciar al ajuste que preveía la ley de movilidad".

Por último cuestionó el congelamiento de tarifas por 180 días que permitiría la sanción de esta iniciativa, ya que de esa forma se podría reeditar el problema de desabastecimiento energético que tuvo el país en la última etapa del kirchnerismo.

"Nos parece ridículo que ahora volvamos a rifar el superavit energético. El problema lo vamos a tener en el día 181. Dar un cheque en blanco para que el Gobierno pueda fijar tarifas en niveles insólitos con fines políticos nos parece irresponsable", concluyó Laspina.

Desde el Interbloque Federal que encabeza Eduardo "Bali" Bucca señalaron a NA que van a dar el debate respecto de algunos aspectos que "hacen ruido" para reclamar cambios pero que "lo más probable" es que en el recinto voten a favor "en general".

El interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que lidera José Luis Ramón todavía no definió la postura que adoptará en la sesión, aunque aclaró que dará quórum para que se desarrolle el debate.



EN EL SENADO

Los senadores del interbloque Juntos por el Cambio mantuvieron ayer una reunión en la que definieron que concurrirán a la Cámara alta el próximo viernes, lo que terminó de confirmar que habrá sesión ese día, con la perspectiva de que Diputados aprobaría el jueves el proyecto de ley ómnibus de emergencia económica.

"Hasta que Diputados no lo mande no sabemos qué vamos a hacer", sostuvo a la salida de la reunión el jefe del bloque de senadores del PRO, Humberto Schiavoni, lo cual fue ratificado por los otros legisladores que participaron del cónclave en las oficinas de la bancada de la UCR, en el segundo piso del Congreso.

La holgada mayoría que ostenta el peronismo en el Senado permite vislumbrar que el proyecto que salga de la Cámara de Diputados sería convertido en ley tan solo 24 horas después.