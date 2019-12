Castellano reclamó al Concejo que acelere aprobación del Presupuesto Locales 17 de diciembre de 2019 Redacción Por Luis Castellano dijo que el encuentro giró sobre dos ejes fundamentales: "la gravísima situación económica que estamos atravesando” y “la inseguridad que es el otro gran tema de coyuntura”.

FOTO PRENSA MUNICIPAL EN EL SALON VERDE. Allí reunió Castellano a su nuevo equipo de trabajo, para delinear los objetivos de cara al año que viene.

El intendente Luis Castellano encabezó ayer a primera hora, una reunión de Gabinete con sus nuevos funcionarios. Si bien fue el primer encuentro oficial, ya se venían desarrollando otros con anterioridad para comenzar a abordar diversos temas que conforman la agenda de cada una de las áreas.

La reunión, que comenzó puntualmente a las 7:30 y se extendió hasta cerca de las 10 hs, se llevó a cabo en el Salón Verde del Edificio Municipal y participaron, junto al Intendente, el jefe de Gabinete, los 11 secretarios junto a los 3 subsecretarios, el Fiscal y el Secretario Privado, entre otros.

Finalizada la misma, el intendente Luis Castellano expresó: “Tuvimos nuestra primera reunión de Gabinete con todos los integrantes asumidos y en funciones para ver dos temas fundamentales que nos preocupan y que, seguramente, preocupan también en otros niveles de gobierno”.

“En primer lugar, la gravísima situación económica que estamos atravesando, la situación compleja que tienen las finanzas de la Provincia, los municipios. Nosotros no somos la excepción. Hablamos sobre el abordaje que tendremos que hacer, los compromisos que deberemos asumir a partir de diciembre. Para ello tuvimos un informe pormenorizado de Hacienda para que cada una de las áreas sepa con lo que cuenta y así trabajar sobre planes reales, concretos y específicos”, dijo.

El titular del Ejecutivo local agregó que “por otro lado, hablamos sobre todos los temas que tienen que ver con la inseguridad que es el otro gran tema de coyuntura. Tenemos nuevo Gobernador, nuevo Ministro de Seguridad, aparentemente habrá cambios importantes en la Jefatura y todo lo que tengamos que hacer desde cualquiera de las áreas también tendrán que estar vinculados, no solo a los temas de prevención, sino, principalmente, a la coordinación de acciones en los distintos niveles del Estado. Estos fueron los dos temas sobre los cuales empezamos a trabajar fuertemente y, por supuesto, sobre los planes que cada secretario y secretaria está comenzando a realizar”.



RECLAMO POR EL

PRESUPUESTO

Por otra parte, Castellano señaló que “el problema es que todavía no tenemos presupuesto. Nosotros lo elevamos al Concejo en septiembre y aún no fue aprobado; por lo tanto, es muy complejo trabajar sin un presupuesto aprobado". De este modo, el titular del Ejecutivo pasó la factura por la falta de tratamiento y aprobación del Presupuesto por parte del Concejo Municipal. Según el nuevo presidente del cuerpo legislativo, el proyecto se transformaría en ordenanza en la última del año, esto es en la sesión extraordinaria del jueves 26 o bien durante una extraordinaria, el lunes 30.

"Nos hubiese gustado tener el presupuesto con este nuevo Gabinete para poder armarlo. Creo que el Concejo tiene que reflexionar. Estamos dispuestos al diálogo, como lo estuvimos siempre. Deben pensar que, si siguen poniendo palos en la rueda, en un momento de dificultades tan profundas como las que estamos viviendo en el país, el perjuicio se lo terminan haciendo a los rafaelinos. Me parece que todo lo que puedan hacer desde el Concejo desde la flexibilidad, la ayuda, el acompañamiento, tratar de entender que la lógica es el diálogo y no la ruptura”, dijo Castellano en una nueva embestida contra los ediles de la oposición, sin olvidar que recientemente se vio forzado a modificar el gabinete a través de un decreto ante la posibilidad de que el proyecto que había enviado al sexto piso -y que luego retiró- no sea aprobado.