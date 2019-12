"Trabajar en Japón ha sido la exigencia más alta que tuve" Deportes 17 de diciembre de 2019 Redacción Por Julio Lamas dejó interesantes conceptos en su visita a la ciudad, a través de una gestión de UNRaf.

FOTO J. BARRERA CONFERENCIA./ Cecilia Gutiérrez, Julio Lamas y Laura Borgogno. AGRADECIDO./ "Viví seis años en Rafaela, ciudad a la que le tengo cariño y afecto", manifestó el entrenador.

Convocado por la UNRaf (Universidad Nacional de Rafaela) con motivo del lanzamiento de la carrera de Tecnicatura en Entrenamiento Deportivo, estuvo presente este lunes en Rafaela el laureado entrenador de básquetbol Julio Lamas. Quien fuera técnico del recordado equipo de Ben Hur que obtuvo la Liga Nacional 2004/05 y la Sudamericana 2006, y que actualmente dirige al seleccionado de Japón, brindó una conferencia de prensa en la sede de la casa de estudios acompañado de representantes de la casa de estudios, Cecilia Gutiérrez (Secretaria de Articulación con la Comunidad) y Laura Borgogno (Directora Académica). Fue el contacto inicial, ya que por la tarde brindó una charla abierta al público en el Complejo del Viejo Mercado.

La carrera se implementa a partir de la inquietud por la intensidad de la práctica deportiva del alumnado en UNRaf. A partir de la respuestas de las primeras acciones relacionadas con el deporte, surgió esta propuesta que se inaugurará el próximo año. Apunta a brindar conocimientos en la gestión del deporte, en cuanto a cuestiones legales y una amplia oferta, distinta a lo que se puede encontrar en nuestra provincia.

A continuación, empezando por su cariño por nuestra ciudad, los párrafos salientes de la conferencia de Julio Lamas:

«Soy un hombre del deporte. Viví seis años en Rafaela, ciudad a la que le tengo cariño y afecto. Se trata de una cuestión educativa importante. Entiendo que el deporte se tiene que profesionalizar en todas las áreas de gestión. Y esto me parece que es una oportunidad excelente para apoyar».



«En lo personal Rafaela fue un lugar excelente para mi y mi familia, para vivir. Llegué de una manera y me fui mejor, crecí, mejoré. Y mi carrera luego fue siguiendo otros caminos».

«Siempre uno va para adelante. Lo mas importante es lo otro, pienso que Rafaela es una ciudad que tiene un promedio por encima de otras ciudades del país en educación, capacidad de trabajo, proyectos, seguramente tiene cosas para mejorar como todas, pero me parecen muy elogiables muchos de los proyectos que tiene esta ciudad.

En deporte habitualmente para su cantidad de habitantes, hay muchos eventos y cuando vengo siempre la veo bien. Yendo para adelante.

Esta Universidad es otro episodio mas que a Rafaela la destaca por encima de otros lugares».



Ante nuestra consulta puntual sobre si creía que están dadas las condiciones en nuestro país para que la gestión deportiva profesional pueda avanzar, pese a los vaivenes económicos, y a partir de sus experiencias en el exterior, manifestó que:

«Si, la respuesta si. En 2004 el Real Madrid tenia un curso de gestión deportiva profesional que se llamaba Alfredo Di Stéfano, donde participé en el área de Basquet. España está por delante de nosotros en la profesionalización de la gestión deportiva, pero esto apunta a recorrer ese camino, en cuanto a capacitar, actualizar y profesionalizarla. Dentro de las particularidades que nos tocan a nosotros.

Estamos acostumbrados como país que muchas veces nos tenemos que arreglar con cocinar viendo lo que hay en la heladera, pero si te preparás con las herramientas y contenidos actuales lo vas a poder hacer mejor. Luego uno se adapta a la capacidad de presupuesto o recursos humanos disponibles, pero no hay excusas para no seguir la corriente de actualización que el deporte tiene en el mundo».



Otra de nuestras preguntas fue: ¿Porqué Japón Julio?:

«Raro, cuando me vinieron a hablar no pensé que iba a terminar aceptando. Fue muy largo el proceso. Fue aceptar una apuesta diversa de un lugar lejano.

Estaba en San Lorenzo, a punto de renovar por otros dos años. El juego olímpico 2020 en Tokio, el tratar la propuesta de ellos de hacer un impulso y cambio en el basquet de Japón (‘amanecer 5’ dice la indumentaria oficial, a modo de renacimiento) hicieron que termine aceptando lo que significa ‘el desafío más grande de mi carrera’, pero no como entrenador porque fueron la selección argentina y Real Madrid, pero sí como líder de personas, como gestor de un proyecto, ir a un lugar con tantas diferencias culturales, tan opuestos a nosotros.

Ha sido la exigencia mas alta que me tocó enfrentar. Las herramientas de trabajo que yo tenía no me sirvieron más, tuve que buscar otras nuevas, adaptarme totalmente a una cultura distinta, entenderla y luego empezar a trabajar. Una experiencia fantástica, he mejorado, progresado un montón».



«La Liga Nacional es indestructible, está bien parida, nació como una competencia federal y resiste todo. Resistió la crisis del 89, la del 2001, ahora que las economías regionales están un poco mal, la Liga está algo peor porque es una competencia federal. Hay un éxodo de jugadores a otros mercados por lo que el nivel es un poco mas bajo, pero se va a recuperar como siempre».



«Ben Hur fue uno de los mejores equipos que dirigí».



«En este momento, Campazzo, Deck y Vildoza (Luca) podrían jugar en la NBA».

«Hay una generación de jugadores jóvenes 2000/01 muy buena, de enorme potencial. Caffaro, Bolmaro, Farabello, Juani Marcos, el talento no está orgnizado. El talento nace desprolijamente, nace cuando y donde quiere. Soy optimista para que la selección siga teniendo un talento alto».