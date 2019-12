"Exigimos justicia, equidad y respeto” Locales 17 de diciembre de 2019 Redacción Por La Sociedad Rural de nuestra ciudad, junto con la de Sunchales y Humberto Primo, hicieron saber su malestar a través de un comunicado, en contra de las retenciones que propone el gobierno nacional.

CONVOCATORIA FIRME. El domingo por la tarde Productores agropecuarios se reunieron en Armstrong, tras las medidas anunciadas por el gobierno.

A fines de la semana pasada, el Gobierno Nacional cambió el esquema de retenciones y dejó sin efecto el límite de 4 pesos por dólar de retención, y subió los derechos de exportación para determinadas posiciones arancelarias. En un mismo decreto donde se dispuso que "la alícuota del derecho de exportación establecido en el artículo 1º del Decreto N° 793/18 y sus modificaciones será del 9%".

Tras ese comunicado, muchos referentes de distintos puntos del país salieron a brindar sus declaraciones, en contra de esta medida, y la de las sociedades rurales de Rafaela, Sunchales y Humberto Primo no se quedaron atrás, pidiendo “justicia, equidad y respeto”.

En un comunicado presentado en las últimas horas, las entidades marcan que "a raíz de la decisión del gobierno nacional de decretar un aumento en los derechos de exportación consideramos imperioso expresarnos, como productores somos partícipes del desánimo y la impotencia que generan estas perjudiciales medidas además inconsultas... Nunca ha resultado beneficiosa la aplicación del derecho a la exportación. Los nuevos valores agregan debilidad a los precios internos, complicando la ecuación económica, sin descartar además, mayores aumentos… Tampoco resulta ecuánime que sea siempre el campo quien asuma los costos de malas administraciones", dice el comunicado.

En otro tramo, destacan que "estamos tristemente sorprendidos y desorientados ante los primeros días de una nueva gestión que centró su campaña en discursos que renovaban esperanzas, priorizando conceptos de diálogo, consenso y negociación para optimizar la marcha de la producción, y a escasos 5 días de asumir definen medidas justamente sin diálogo ni consenso...", dice el texto.

En tanto agregan que "exigimos justicia, equidad y respeto. El esfuerzo debe ser compartido por todos los sectores inclusive y con mayor responsabilidad, por el sector político. Jamás en las crisis se ajusta el gasto político… El campo se esmera por producir. Los análisis son parciales y tendenciosos si suponen sólo el precio bruto sin considerar las inversiones que cada año se deben realizar para continuar produciendo".

A modo de cierre, destacaron que "necesitamos asegurar los canales de diálogo con nuestros referentes políticos locales, provinciales y nacionales y que éstos tengan fluidez y agilidad. Todos los sectores debemos coincidir en un objetivo común: que nuestro querido país pueda crecer, desarrollarse y evolucionar en pos de sus ciudadanos y no “a costa” de ellos. Las exigencias del sector están expresadas claramente en los 14 puntos que la Mesa de Enlace presentó a los candidatos a presidente en julio de 2019. No obstante, aquellos socios que deseen participar en manifestaciones pasivas en determinados lugares en diferentes rutas, están en libertad de hacerlo", finaliza el comunicado.



PRODUCTORES AGROPECUARIOS

SE REUNIERON EN ARMSTRONG

Sobre la rotonda R178 y R9, en la localidad de Armstrong, productores agropecuarios santafesinos se reunieron para debatir y protestar sobre la suba de las retenciones dispuestas por el gobierno de Alberto Fernández. Los productores, acompañados por el intendente de Armstrong, Pablo Verdecchia, aseguraron que la situación "es compleja" y que Alberto Fernández "hace lo mismo que en 2008: dice una cosa y hace otra".

En tanto, la Mesa de Enlace se reunirá de urgencia hoy para definir los pasos a seguir ante la decisión del Gobierno de aumentar las retenciones.