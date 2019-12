René Zanatta buscará el récord de velocidad en moto en Rafaela Deportes 17 de diciembre de 2019 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

FOTO ARCHIVO RENE ZANATTA. El rafaelino fue múltiple campeón argentino de motociclismo. FOTOS ADRIAN STEINAKER MOTO. Intentará batir el récord con esta Kawasaki Ninja 1000 h2 compresor. DUNLOP. La reconocida empresa de neumáticos en el autódromo de Rafaela.

René Zanatta asumirá hoy uno de los desafíos más importantes de su prolongada y exitosa trayectoria deportiva, en una actividad que lo tuvo como uno de los mejores de la historia en el motociclismo de nuestro país.

El único piloto local que fue campeón argentino en esa disciplina y también en el automovilismo, intentará batir el récord absoluto de velocidad en el autódromo "Ciudad de Rafaela".

La prueba se realizará esta mañana -en principio sería aproximadamente a las 09:00- en la recta principal del tradicional escenario del Club Atlético, bajo la supervisión de la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo y de la Federación Internacional de Motociclismo.

Ambas entidades, la Camod y la FIM, fiscalizarán esa instancia, que René viene preparando desde hace bastante tiempo, con la ilusión de establecer una nueva marca, que le permitiría superar la conseguida hace más de siete años por el juninense Gabriel Ponce de León con un Honda New Civic de la entonces flamante categoría Súper TC2000 (ver nota relacionada).

LA OPINION dialogó ayer con Zanatta, quien no pudo ocultar su expectativa por el intento. "Hace rato que vengo soñando con esta posibilidad, que ahora felizmente se estará dando, gracias al apoyo de mucha gente", señaló René.

"Voy a usar una Kawasaki Ninja 1000 h2, impulsada por un motor de 4 cilindros y con una potencia de 231CV, equipada con frenos Brembo y producida por Kawasaki Motcycle Engine", agregó René.

Ayer desarrolló algunas pruebas para dejar todo en condiciones para alcanzar el récord, que según estimó "podría estar en el orden de los 310 Km/h, porque a esa velocidad se planta; la empresa Dunlop, ya instalada en el autódromo, se encargará de proveer los neumáticos, que son fundamentales en materia de seguridad".

René, a los 62 años, si bien no compite oficialmente en la actualidad, entrena con frecuencia sobre motos de competición, desempeñándose como instructor, por lo que su estado físico y mental estará a la altura de las circunstancias.

"Prácticamente, no me bajé nunca de las motos; me siento muy bien y estoy convencido que llego a este desafío en óptimas condiciones; quiero mejorar lo realizado por Ponce de León (Gabriel) y estar muy cerca de la velocidad que en 1971 alcanzaron las máquinas de Indianápolis, que llegaban a 312 Km/h".

René, que fue múltiple campeón argentino de motociclismo, en las categorías Superbikes, 250 Nacional y 250 Internacional, fue protagonista en 1988 en cinco Grandes Premios del Campeonato Mundial en 1988, en el que vio interrumpida su experiencia por un accidente en Donington Park.

Luego de haber recibido dos "Olimpia de Plata", en 1983 y 1987, se destacó en el automovilismo, logrando dos campeonatos argentinos, en la Clase 2 del Turismo Nacional, con el recordado Gacel de Domingo Franco Gava.

En las cuatro ruedas, participó en las categorías más importantes, siendo gran protagonista en Fórmula Renault, Fórmula Entrecor, Fórmula 2 Nacional, Turismo Carretera, TC2000, Top Race y Club Argentino de Pilotos.

Además incursionó en el Rally Argentino y hasta en Súper Boat (motonáutica). Lo que se dice un "todo terreno", a lo largo de una trayectoria excepcional.

Hoy, intentará ponerle un broche de oro a su campaña en el deporte motor. En su ciudad y sobre una moto, su gran pasión.