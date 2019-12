Bono a jubilados y tarifas congeladas Nacionales 17 de diciembre de 2019 Redacción Por El Gobierno dará bonos de $ 5000 para jubilados de ingresos mínimos y $ 2000 para beneficiarios de AUH.

El presidente Alberto Fernández anunció anoche que su gobierno repartirá bonos a los más necesitados: serán $ 5000 en diciembre y en enero para los jubilados del haber mínimo y de $ 2000 a fin de año para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El jefe de Estado además explicó como se implementará la tarjeta alimentaria. "Empezaremos el martes en Concordia, donde daremos 6.500 tarjetas. Esa es la ciudad con mayor pobreza, según el Indec. Así volcaremos en ese lugar $ 35 millones al consumo de alimentos".

Dentro del paquete de medidas que enviará en las próximas horas, Fernández adelantó en Telefe que su gobierno no aumentará más las tarifas de los servicios públicos, al menos hasta el 30 de junio, y de esa manera buscará desdolarizar los precios a los usuarios.

"A ellos les ha tocado ganar. No tengo ningún interés en revisar ni discutir eso, pero ahora necesito que ayuden en la crisis", les pidió el Presidente a los dueños de las empresas que prestan los servicios públicos.

Asimismo, el mandatario anticipó que a partir del miércoles, el Gobierno lanzará el "Plan Alimentar", que establece que "toda mujer que tiene un embarazo de tres meses o hijos de hasta seis años", recibirá "4.000 pesos mensuales, si tiene un hijo, o 6.000 pesos mensuales si tiene dos hijos o más", detalló.

Finalmente, el jefe de Estado confirmó que el Ministerio de Desarrollo Productivo ofrecerá una "muy amplia moratoria con intereses muy bajos" a las pymes afectadas en los últimos años. "Tendrán seis meses de gracia para empezar a pagar", concluyó.

Las medidas no serán gratis. Para poder financiar es transferencia de recursos, el Frente de Todos retocará la alícuota de Bienes Personales, la llevará al nivel de 2015 -es decir, la duplicará- y hará que los bienes en el exterior paguen impuestos.

Esto no será de inmediato. Los cambios en las leyes impositivas deben ser aprobadas por el Poder Ejecutivo. Por eso, el Ejecutivo enviará el paquete de medidas este martes, bajo el título de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, al Congreso.

Sobre la suba de las alícuotas de las retenciones al agro, sostuvo que los derechos de exportación actuales son "los que dejó el gobierno anterior. Lo único que hicimos es lo que se hizo en toda la economía: actualizar por el efecto devaluatorio que vivió la economía argentina. Las retenciones que hoy se pagan son las que estaban dispuestas", reiteró.