Sensaciones y sentimientos Sociales 17 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

NO ARRASAR LAS IDEAS

Parece increíble que a esta altura de la historia del mundo –que no es lo mismo que decir de la “civilización” transcurrida- haya que recomendar, desde el lugar de un simple opinante, el cumplimiento de reglas indispensables para una convivencia medianamente aceptable.

Habrá que aceptar como sincero punto de partida que los habitantes de la gran casa redonda no nos queremos y que en muchos casos los demás objetos parlantes con movimiento propio (nosotros) son vistos como un obstáculo insalvable para alcanzar la perfecta felicidad: es el doloroso límite del que no nos podemos operar ni siquiera por el sistema laparoscópico.

Nos molestan los demás, a los que denominamos genéricamente así, los castigamos desde un prejuicioso punto de vista al catalogarlos como “ajenos”. Esa discriminación de origen resulta lo suficientemente sólida y nos oculta la pauta de que el comienzo de las relaciones positivas y eficazmente duraderas está en incorporar la idea de compartir.

No nos queremos. Más aún, estamos muy lejos de intentarlo.

La idea de arrasar es inaceptable, inútil, injustificada, inoportuna y perjudicial siempre. Cuando se aplica a la naturaleza implica un daño irreparable al medioambiente y al equilibrio biológico necesario pero, como en todos los ámbitos, siempre hay una posibilidad más destructiva.

Tiene que ver con las ideologías que, si lo pensamos bien, son esas manifestaciones surgidas del temor que tenemos a que nuestra creencia no sea tan superadora de la de los otros y, por lo tanto, hay que quitarla de en medio en forma rápida y permanente porque, al fin, es bueno el objetivo de dejar indemne a nuestra automática y bien cotizada autoestima.

También hay otras peligrosas derivaciones.

Como las ideologías se siembran debajo de los cabellos de la parte superior del cuerpo, se hace necesario limpiar el camino de la presencia de los portadores de ideas diferentes; entonces se analizan todas las posibilidades menos la solución más práctica: comparar y/o compartir.

Un ejemplo concreto y frecuente se advierte en los debates. De cualquier ámbito y lugar. Desde la penetrante pantalla televisiva hasta las entrevistas radiales y, en cuanto a temas, desde la política partidaria de representantes mayores, hasta lo que incluye el fútbol, y en especial a lo referido a técnicos y jugadores de la selección.

A todos estos ambientes concurren seres con la idea preestablecida y grabada a fuego (como en los consagrados postres “Balcarce”), bien dispuestos a no ceder ni una coma ni un punto al opinante distinto. Ocurre entonces que quien va a defender una posición no tiene razón en lo que se le plantea. ¿Qué hace para no “perder” en el debate?; toma la palabra, hace un larguísimo discurso donde elude la cuestión en análisis, no detiene su hablar ni siquiera para respirar (con el fin de que no se aprovechen sus pausas para que otro tome la palabra) logrando así “ganar” por cansancio. Si alguno intentara rebatirlo él levantará aún más su voz hasta que se imponga.

En definitiva, no interesa escuchar al otro. Tal vez para que no se contamine su idea por el efecto de una acepción distinta del asunto ya que, mientras el otro estaba hablando, él se esforzaba por retener en su mente, bien prefijado, el argumento que lo haga triunfar.

El mundo es ancho. Y ajeno en la medida de que nadie puede tenerlo todo y en disponibilidad.

Nadie es superior solo porque su punto de vista sea diferente a la de los “otros” en cuestión.

Las ideas positivas, por suerte, no dependen del orgullo humano para imponerse.