"A Perotti lo ha colocado en ese lugar la experiencia" Locales 17 de diciembre de 2019 Redacción Por Esa definición podría caberle a cualquiera de los dirigentes justicialistas, e incluso opositores, que estuvieron acompañando al rafaelino en el momento más importante de su carrera política y que sintetizaron en esa frase las cualidades de ese hombre del interior que hoy se convirtió en el gobernador de Santa Fe.

SENADOR PIROLA. “Siempre soñamos con lograr esto y uno siempre ha tratado desde los inicios de Omar de aportar y acompañar", dijo.

La jornada del miércoles no fue una más ni para Rafaela, ni para la provincia ni para la Argentina; la tan esperada foto de la unidad peronista estaba reflejada en el acto de jura y traspaso de atributos de Omar Perotti.

Desde uno de los hombres de peso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como lo es el también rafaelino Ricardo Lorenzetti, hasta otro de los jueces que integran el máximo tribunal, Horacio Rosatti, hasta el presidente de los argentinos, Alberto Fernández estuvieron allí.

En el pasillo cercano al corralito que se le asignó a la prensa desfilaban legisladores provinciales, nacionales y dirigentes de peso; todos con las mismas palabras u otros adjetivos destacaban las aptitudes de Perotti para sortear obstáculos y derrotas y hoy llegar a la gobernación de una provincia que durante doce años tuvo al peronismo apartado del poder y sufriendo las divisiones internas y los pases de facturas permanentes.

“Esta es una alegría enorme, tener la posibilidad de compartir con Omar y Alejandra este momento donde el justicialismo pueda estar al frente de los destinos de todos los santafesinos, pero también una responsabilidad enorme lo que supone poder transformar esta realidad, hoy disfrutando y mañana ya trabajando para el logro de los objetivos que tenemos previstos”, señaló el vicepresidente primero del Senado, Rubén Pirola.

En relación a la conversación que se generó entre Perotti y el presidente Alberto Fernández en ese encuentro que se dio en la Asamblea Legislativa de la Jura, Pirola dijo que “lo que uno vio es un tremendo afecto y un respeto entre ambos, uno es un espectador de lujo de ese momento y la verdad es que un trozo de la historia que a uno le va a quedar grabado. Son dos personas de trabajo y mientras hablaban de cuestiones protocolares también se hicieron un lugar y se refirieron a temas a solucionar en la Argentina y en Santa Fe; son momentos preciados en lo personal y en lo político”, destacó.

“EL PERONISMO NUNCA MAS DIVIDIDO”

El diputado provincial Leandro Busatto analizó los factores que colocaron al peronismo nuevamente al frente del Ejecutivo provincial y dijo que sin lugar a dudas eso es el resultado de haber comprendido que el peronismo nunca más debe estar dividido, ni en las ciudades, ni en la provincia ni en el país.

“Un momento muy feliz y la verdad con una esperanza enorme de volver a abrirle a los argentinos y a los santafesinos la posibilidad de vivir dignamente y mejor. Yo tengo 39 años y la Argentina tiene más de 200 y en ninguna etapa se pudo lograr algo sin unidad: Lo que nos pasó hace cuatro años fue una desgracia no para el peronismo, fue una desgracia para la sociedad; que el peronismo haya recapacitado, tenga grandeza y vocación de saber que el conjunto como decía Perón ´primero la patria, después el movimiento y por último los hombres´. El día que logramos hacer eso ganamos el gobierno y recuperamos la confianza de la gente y ojalá que el campo nacional y popular más allá de sus líneas internas nunca más vuelva a decidirse, porque esto no lo paga Busatto, Perotti o Cristina, o Alberto, lo paga la gente y eso es trágico”.

En relación a la figura de Omar Perotti, Busatto dijo que es un hombre que sabe de gestión y como lograr volver a generar desarrollo en Santa Fe y como dijo Alberto Fernández sea un ejemplo para el resto de las economías regionales.



SOBRE LA SEGURIDAD

Sobre el tema de la seguridad, uno de los más sensibles y que será el gran desafío de la administración provincial, el diputado justicialista señaló: “creo que el gobernador ha dicho una cosa que es central, ha puesto a la política en el foco de la escena para resolver los problemas y no para ser parte del problema y me parece que nosotros siempre dijimos que en Santa Fe había habido un auto gobierno policial, destrato y desmadre hacia las fuerzas policiales y connivencia de la política con esos grupos oscuros. Perotti no vaciló y marcó que las fuerzas de seguridad tendrán una única conducción, la del gobernador", finalizó.